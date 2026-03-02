< sekcia Ekonomika
MH Invest odovzdal staveniská na výstavbu siete nabíjacích staníc
Projekt výstavby národnej siete ultrarýchlonabíjacích staníc tak prešiel do realizačnej fázy.
Autor TASR
Bratislava 2. marca (TASR) - Spoločnosť MH Invest odovzdala koncom februára koncesionárom staveniská v lokalitách, ktoré sú súčasťou projektu Vybudovanie národnej siete ultrarýchlonabíjacích staníc. Celkovo majú koncesionári povinnosť zabezpečiť financovanie, výstavbu, prevádzku a následné udržiavanie 35 nabíjacích parkov s ultrarýchlonabíjacími stanicami s 251 nabíjacími bodmi, informoval v pondelok MH Invest.
Projekt výstavby národnej siete ultrarýchlonabíjacích staníc tak prešiel do realizačnej fázy. Spoločnosť MH Invest začiatkom tohto roka získala potrebných 34 rozhodnutí o stavebnom zámere a overení projektov stavby. Projekt zahŕňa spolu 219 nabíjacích bodov pre osobné vozidlá a 32 bodov pre nákladné vozidlá na lokalitách vybraných pozdĺž diaľnic a rýchlostných ciest v rámci Transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). V kontexte podmienok vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti je potrebné do konca júna 2026 ukončiť výstavbu najmenej 228 nabíjacích bodov.
Súčasťou projektu je integrácia bodov do medzinárodných roamingových platforiem, čo umožní jednoduché využívanie nabíjacích služieb domácimi aj zahraničnými vodičmi bez nutnosti registrácie, vrátane elektronických platieb prostredníctvom bežne používaných terminálov a zariadení.
Koncesionármi projektu sú spoločnosti ZSE Energetické služby, OMV Slovensko a ejoin operator. Výstavba prvých nabíjacích parkov bola v úvodnej fáze realizácie začatá na lokalitách Sekule, Hrádok, Zamarovce a Jarovce. Ďalšie lokality postupne prechádzajú do realizačnej fázy v nadväznosti na ukončenie prípravných a povoľovacích procesov. Výnimkou je zatiaľ odpočívadlo Ivachnová (ľavá strana), ktorého výstavba je ešte len v príprave.
Projekt výstavby národnej siete ultrarýchlonabíjacích staníc tak prešiel do realizačnej fázy. Spoločnosť MH Invest začiatkom tohto roka získala potrebných 34 rozhodnutí o stavebnom zámere a overení projektov stavby. Projekt zahŕňa spolu 219 nabíjacích bodov pre osobné vozidlá a 32 bodov pre nákladné vozidlá na lokalitách vybraných pozdĺž diaľnic a rýchlostných ciest v rámci Transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). V kontexte podmienok vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti je potrebné do konca júna 2026 ukončiť výstavbu najmenej 228 nabíjacích bodov.
Súčasťou projektu je integrácia bodov do medzinárodných roamingových platforiem, čo umožní jednoduché využívanie nabíjacích služieb domácimi aj zahraničnými vodičmi bez nutnosti registrácie, vrátane elektronických platieb prostredníctvom bežne používaných terminálov a zariadení.
Koncesionármi projektu sú spoločnosti ZSE Energetické služby, OMV Slovensko a ejoin operator. Výstavba prvých nabíjacích parkov bola v úvodnej fáze realizácie začatá na lokalitách Sekule, Hrádok, Zamarovce a Jarovce. Ďalšie lokality postupne prechádzajú do realizačnej fázy v nadväznosti na ukončenie prípravných a povoľovacích procesov. Výnimkou je zatiaľ odpočívadlo Ivachnová (ľavá strana), ktorého výstavba je ešte len v príprave.