MH Invest pokračuje v prípravách nového štátneho parku v Handlovej
Autor TASR
Handlová 2. decembra (TASR) - Dcérska spoločnosť Ministerstva hospodárstva (MH) SR MH Invest pokračuje v prípravách nového štátneho parku v Handlovej. Cez verejnú súťaž hľadá generálneho projektanta tejto verejnej infraštruktúry. Náklady na zabezpečenie projektových prác odhadla na viac ako 711.000 eur.
„Predmetom zákazky a požadovaných činností sú projektové práce spočívajúce vo vypracovaní a dodaní projektovej dokumentácie v stupni dokumentácie pre stavebné povolenie, opcie na zmenu stavby pred dokončením, dokumentácie pre realizáciu stavby, tiež zabezpečenie prieskumných prác, inžinierskej činnosti, koordinačnej činnosti a výkon odborného autorského dozoru pre investičný projekt,“ spresnil MH Invest v oznámení, ktoré zverejnil vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Pripomenul, že cieľom projektu Štátny park Handlová - Verejná infraštruktúra je príprava územia pre rozvoj územia na umiestnenie nových investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja. „Príprava parku predstavuje základný predpoklad pre prilákanie nových investícií v regióne,“ podotkla štátna firma.
Náklady na zabezpečenie projektovej a inžinierskej činnosti spoločnosť odhadla na 711.257,62 eura, ako kritérium pre výber víťaza verejnej súťaže určila najnižšiu ponúknutú cenu. Od uchádzačov požaduje i zloženie zábezpeky vo výške 20.000 eur. Projektové práce bude financovať z Fondu na spravodlivú transformáciu.
Nový priemyselný park plánuje štát v Handlovej vybudovať v nadväznosti na ukončenie výroby elektrickej energie a tepla z hnedého uhlia. Na národný projekt získal MH Invest z Fondu na spravodlivú transformáciu nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 17,6 milióna eur. Spoločnosť zabezpečí transformáciu časti územia bane v Handlovej s celkovou výmerou približne 4,5 hektára.
