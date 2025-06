MH Invest postúpila investorovi baterkárne práva k pozemkom

Šurany 6. júna (TASR) - Spoločnosť MH Invest podpísala so spoločnosťou GIB EnergyX Slovakia zmluvu k pozemkom súvisiacim s realizáciou významnej investície v lokalite Priemyselný park Šurany. Zmluva o postúpení práv k pozemkom bola podpísaná v súlade so záväzkami, ktoré spoločnosti MH Invest vyplývajú z investičnej zmluvy a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, podpísaných medzi Slovenskou republikou, spoločnosťou MH Invest, Gotion High-Tech Co. a GIB EnergyX Slovakia, informovala firma MH Invest.



Spoločnosť MH Invest na základe podpísanej zmluvy postúpila investorovi práva k pozemkom o veľkosti 93,88 hektára. Celková cena bola na základe znaleckého posudku stanovená na 15,3 milióna eur bez DPH. Výmera strategickej investície v podobe budúceho priemyselného parku počíta s rozlohou 375 hektárov, mimo územia pre externú infraštruktúru.



Spoločnosť MH Invest pokračuje v napĺňaní jednotlivých stanovených míľnikov, ktoré zabezpečia výstavbu strategickej investície Šurany Industrial Park a umožnia príchod významnej investície, ako aj ďalších investorov do tejto lokality, skonštatovalo vedenie firmy.



Cieľom postupne realizovaných krokov je príprava územia a vybudovanie priemyselného parku na požadované štandardy a zabezpečenie danej lokality pre realizáciu investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja s vyššou pridanou hodnotou.



Investori, ktorí majú a budú mať záujem realizovať svoju činnosť v danej lokalite, vrátane výstavby jednotlivých objektov prevádzok výroby, ako aj následnej výroby, sú povinní postupovať v zmysle príslušnej legislatívy a splniť si zákonné povinnosti vyplývajúce z jednotlivých povoľovacích procesov pre ich plánovanú činnosť.