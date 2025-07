MH Invest: Projekt baterkárne je v procese EIA, ktorý nebol ukončený

Bratislava 16. júla (TASR) - Spoločnosť GIB EnergyX Slovakia ako významný investor, ktorý má záujem pôsobiť v rámci Šurany Industrial Park, je v súčasnosti so svojím projektom závodu na výrobu batérií v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorý zatiaľ nebol ukončený a bez neho nemôže spustiť prevádzku závodu v plnom rozsahu. Uviedla to spoločnosť MH Invest, v reakcii na vyjadrenia opozičných poslancov. Opozícia chcela aj o pripravovanej baterkárni v Šuranoch hovoriť na stredajšom zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, no nebol uznášaniaschopný.



Rovnako každý z ďalších investorov, ktorí budú mať záujem pôsobiť v Šurany Industrial Park, si bude musieť podľa MH Invest splniť všetky zákonné povinnosti v zmysle príslušnej legislatívy.



Spoločnosť MH Invest je zároveň povinná postupne napĺňať záväzky, ktoré jej vyplývajú z investičnej zmluvy a zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, podpísaných medzi Slovenskou republikou, spoločnosťou MH Invest, Gotion High-Tech Co., Ltd. a GIB EnergyX Slovakia.



Všetky tieto procesy sú plne transparentné a kontrolované, čoho dôkazom je tiež skutočnosť, že ktokoľvek z radov laickej i odbornej verejnosti má možnosť oboznámiť sa s jednotlivými žiadosťami, konaniami či vydanými povoleniami, ktoré sú riadne zverejnené a zverejňované na webových stránkach príslušných štátnych orgánov a inštitúcií.



Parlamentný poslanec Rastislav Krátky (Slovensko, Za ľudí, KÚ) kritizoval ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu (nominant SNS) za to, že sa pri baterkárni prizerá na to, ako sa investor odvoláva na posúdenie vplyvov na životné prostredie pri priemyselnom parku Šurany a žiada stavebné povolenie už na fabriku. „Zarážajúce na tom je, že od začiatku minister hovoril, že baterkáreň bude mať vlastné posúdenie vplyvu na životné prostredie a priemyselný park vlastné,“ povedal Krátky.



Podľa podpredsedníčky Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamary Stohlovej (PS) pri baterkárni hrozí to, na čo opozícia už upozorňovala, že pri zámere vybudovania baterkárne je snaha obísť riadny proces EIA. „Videli sme to najprv pri snahe umelo rozdeliť zámer na nejaký priemyselný park, vybudovanie infraštruktúry, a potom samotnú výstavbu baterkárne. Teraz to vidíme opäť, keď si investor žiada o stavebné povolenie, pričom veľká EIA pre výrobu baterkárne nie je ukončená,“ priblížila. Vláda podľa opozície zanedbala komunikáciu, proces preto označuje za netransparentný.