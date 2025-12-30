< sekcia Ekonomika
MH Invest ukončila projekt prekládky plynovodu v Šuranoch
Autor TASR
Šurany 30. decembra (TASR) - Spoločnosť MH Invest získala kolaudačné rozhodnutie súvisiace s prekládkou vysokotlakového plynovodu v rámci strategického projektu Šurany Industrial Park. Projekt realizovala v spolupráci so spoločnosťou SPP - distribúcia. Vysokotlakový plynovod je určený na prepravu zemného plynu a slúži pre zásobovanie domácností a firiem v regióne, informovala spoločnosť MH Invest.
Realizácia jedného z technicky náročnejších projektov sa začala v apríli 2025. S ohľadom na rešpektovanie ochranných pásiem, križovanie a súbehy inžinierskych sietí, ale aj železničnej trate sa časť výkopových prác realizovala ručne. Koncom leta prešlo novopoložené potrubie s dĺžkou takmer štyri kilometre úspešnými tlakovými skúškami.
Cieľom tlakových skúšok bolo preukázať pevnosť a tesnosť potrubia. Vykonané boli pomocou stlačeného vzduchu a preukázali bezpečnosť a stabilitu rozvodu v zmysle príslušných štandardov. Až po ich úspešnom ukončení mohol byť plynovod napustený plynom a nová trasa bezpečne napojená na existujúcu distribučnú sieť.
Novovybudovaný úsek plynovodu nahradil pôvodnú trasu, ktorá prechádzala naprieč územím Šurany Industrial Parku. Nová trasa lemuje západnú a južnú stranu riešeného územia. Vedená je mimo obytných zón.
Projekt bol realizovaný v súlade s harmonogramom postupného budovania strategického projektu Šurany Industrial Park. Ten poskytne zázemie pre investorov, ich prevádzky a závody v oblasti energeticky náročnej priemyselnej výroby, služieb, ale aj výskumu a vývoja.
