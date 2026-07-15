< sekcia Ekonomika
MH Invest začal s búraním bývalých banských objektov v Handlovej
Projekt prípravy a výstavby štátneho Priemyselného parku Handlová realizuje firma s finančnou podporou z Fondu na spravodlivú transformáciu v rámci Programu Slovensko.
Autor TASR
Handlová 15. júla (TASR) - Premena nevyužívaného bývalého banského areálu v Handlovej na štátny Priemyselný park Handlová od stredy vstúpila do ďalšej etapy. V území banského brownfieldu - Dolnej terasy začal vybraný zhotoviteľ s prácami na odstraňovaní existujúcich objektov, spevnených plôch a inžinierskych sietí. Materiály z nich vytriedi, spracuje, ekologicky zhodnotí a využije ich pri výstavbe parku. TASR o tom informovala štátna spoločnosť MH Invest.
„Recyklačná technológia umožní separáciu jednotlivých materiálov a ich spracovanie na požadované frakcie. Betónový materiál bude podrvený a spracovaný na certifikovaný stavebný recyklát, ktorý sa následne využije pri realizácii technickej infraštruktúry pripravovaného priemyselného parku,“ uviedla firma a skonštatovala, že tento ekologický prístup umožňuje maximálne materiálové zhodnotenie a zároveň minimalizuje množstvo vznikajúceho odpadu.
„Práce zahŕňajú postupné odstránenie 26 nadzemných objektov, spevnených plôch a súvisiacich inžinierskych sietí. Po odstránení objektov bude nasledovať úprava terénu, jeho vyčistenie, zarovnanie pomocou vytvoreného recyklátu a zeminy tak, aby bolo územie pripravené na výstavbu novej infraštruktúry priemyselného parku. Ukončenie všetkých týchto prác je plánované na jeseň tohto roka,“ priblížila spoločnosť.
MH Invest ako realizátor projektu štátneho Priemyselného parku Handlová v uplynulých mesiacoch majetkovoprávne usporiadal všetky pozemky potrebné na výstavbu budúceho priemyselného parku so spoločnosťami Hornonitrianske bane Prievidza a Hornonitrianske bane zamestnanecká, ako aj s mestom Handlová. Pred začatím ďalšej etapy spojenej už so samotnou výstavbou priemyselného parku bude pripravená a vyčistená plocha s celkovou výmerou 4,5 hektára.
Projekt prípravy a výstavby štátneho Priemyselného parku Handlová realizuje firma s finančnou podporou z Fondu na spravodlivú transformáciu v rámci Programu Slovensko.
„Recyklačná technológia umožní separáciu jednotlivých materiálov a ich spracovanie na požadované frakcie. Betónový materiál bude podrvený a spracovaný na certifikovaný stavebný recyklát, ktorý sa následne využije pri realizácii technickej infraštruktúry pripravovaného priemyselného parku,“ uviedla firma a skonštatovala, že tento ekologický prístup umožňuje maximálne materiálové zhodnotenie a zároveň minimalizuje množstvo vznikajúceho odpadu.
„Práce zahŕňajú postupné odstránenie 26 nadzemných objektov, spevnených plôch a súvisiacich inžinierskych sietí. Po odstránení objektov bude nasledovať úprava terénu, jeho vyčistenie, zarovnanie pomocou vytvoreného recyklátu a zeminy tak, aby bolo územie pripravené na výstavbu novej infraštruktúry priemyselného parku. Ukončenie všetkých týchto prác je plánované na jeseň tohto roka,“ priblížila spoločnosť.
MH Invest ako realizátor projektu štátneho Priemyselného parku Handlová v uplynulých mesiacoch majetkovoprávne usporiadal všetky pozemky potrebné na výstavbu budúceho priemyselného parku so spoločnosťami Hornonitrianske bane Prievidza a Hornonitrianske bane zamestnanecká, ako aj s mestom Handlová. Pred začatím ďalšej etapy spojenej už so samotnou výstavbou priemyselného parku bude pripravená a vyčistená plocha s celkovou výmerou 4,5 hektára.
Projekt prípravy a výstavby štátneho Priemyselného parku Handlová realizuje firma s finančnou podporou z Fondu na spravodlivú transformáciu v rámci Programu Slovensko.