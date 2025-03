MH Invest začala archeologický prieskum v budúcom priemyselnom parku

Šurany 12. marca (TASR) - Spoločnosť MH Invest začala na pozemkoch budúceho Priemyselného parku Šurany, ktoré má vo svojom vlastníctve, vykonávať archeologický prieskum. V rámci neho odborníci priamo v teréne preskúmajú detekované lokality. Ak nedôjde k nepredvídateľným okolnostiam, s ukončením prieskumných prác sa počíta do troch mesiacov, informovala spoločnosť. Archeologické práce nasledujú po ukončení pyrotechnického prieskumu, ktorý nezaznamenal nález nebezpečnej munície.



MH Invest ako realizátor investičného projektu Šurany Industrial Park zároveň plánuje na základe kladného ornitologického posudku v najbližších dňoch začať v spolupráci so štátnym podnikom Lesy SR s odstraňovaním inváznej zelene, náletových drevín a vybraných stromov. Tie musí ako vlastník pozemkov povinne odstrániť v súlade s platnou legislatívou. Uvedené práce bude vykonávať pod kontinuálnym dohľadom ornitológov.



V spolupráci so spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel sa v okrajovej časti územia plánovaného priemyselného parku začne s naplánovanou prekládkou plynovodu.



Hlavným cieľom investičného projektu Šurany Industrial Park je príprava územia a vybudovanie priemyselného parku na požadované štandardy a zabezpečenie danej lokality pre realizáciu investícií v oblasti priemyselnej výroby, služieb, výskumu a vývoja s vyššou pridanou hodnotou. MH Invest ako realizátor postupuje v kontexte právoplatne ukončeného procesu posudzovania vplyvov tohto investičného projektu na životné prostredie (EIA), upozornila spoločnosť.



Samotné povoľovacie procesy pre plánovanú činnosť a výstavbu objektov prevádzok výroby jednotlivých investorov, ktorí budú mať záujem v parku pôsobiť, si budú zabezpečovať samotní investori.