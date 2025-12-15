< sekcia Ekonomika
MH Invest získal od handlovských baní pozemky banských areálov
Postupne sa zmenia na nový Priemyselný park Handlová a nasmerujú región od uhoľnej ekonomiky k rozvoju udržateľného priemyslu.
Autor TASR
Bratislava/Handlová 15. decembra (TASR) - Spoločnosť MH Invest podpísala so spoločnosťami Hornonitrianske bane Prievidza a Hornonitrianske bane zamestnanecká kúpne zmluvy na približne 4,3 hektára pozemkov bývalých banských areálov. Postupne sa zmenia na nový Priemyselný park Handlová a nasmerujú región od uhoľnej ekonomiky k rozvoju udržateľného priemyslu. Informovala o tom spoločnosť MH Invest.
Priemyselný park Handlová postupne vybudujú v dlhodobo nevyužívanom a zanedbanom území bane v centre Handlovej. Cieľom je transformácia tejto časti územia na moderné priemyselné plochy pripravené pre podnikateľské projekty s nízkou energetickou náročnosťou a ekologicky udržateľnou ekonomikou.
Uzatvorenie kúpnych zmlúv tak predstavuje ďalší krok na ceste vytvorenia modernej, investorsky atraktívnej zóny, ktorá prinesie nové pracovné príležitosti a podporí hospodársku stabilitu hornej Nitry.
Kúpne ceny v celkovej sume takmer 1,47 milióna eur bez DPH stanovili znalecké posudky. Spoločnosť MH Invest vyhlásila verejné obstarávanie na zákazku Štátny park Handlová - Generálny projektant verejnej infraštruktúry. Výsledkom má byť vypracovanie a dodanie projektových dokumentácií, inžinierskej a koordinačnej činnosti či výkon odborného autorského dozoru pre projekt. Verejné obstarávanie zatiaľ stále prebieha.
Realizácia projektu Priemyselný park Handlová počíta aj s vybudovaním prístupovej cesty do areálu a novým dopravným napojením na nadradenú cestnú sieť.
Priemyselný park Handlová postupne vybudujú v dlhodobo nevyužívanom a zanedbanom území bane v centre Handlovej. Cieľom je transformácia tejto časti územia na moderné priemyselné plochy pripravené pre podnikateľské projekty s nízkou energetickou náročnosťou a ekologicky udržateľnou ekonomikou.
Uzatvorenie kúpnych zmlúv tak predstavuje ďalší krok na ceste vytvorenia modernej, investorsky atraktívnej zóny, ktorá prinesie nové pracovné príležitosti a podporí hospodársku stabilitu hornej Nitry.
Kúpne ceny v celkovej sume takmer 1,47 milióna eur bez DPH stanovili znalecké posudky. Spoločnosť MH Invest vyhlásila verejné obstarávanie na zákazku Štátny park Handlová - Generálny projektant verejnej infraštruktúry. Výsledkom má byť vypracovanie a dodanie projektových dokumentácií, inžinierskej a koordinačnej činnosti či výkon odborného autorského dozoru pre projekt. Verejné obstarávanie zatiaľ stále prebieha.
Realizácia projektu Priemyselný park Handlová počíta aj s vybudovaním prístupovej cesty do areálu a novým dopravným napojením na nadradenú cestnú sieť.