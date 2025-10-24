< sekcia Ekonomika
MH Invest získala rozhodnutie pre stavbu E1 v Šurany Industrial parku
Lokalita strategického parku bola v roku 2022 vybraná aj s ohľadom na možnosti vybudovania nevyhnutných inžinierskych sietí s vysokou kapacitou.
Autor TASR
Šurany 24. októbra (TASR) - Spoločnosť MH Invest získala kolaudačné rozhodnutie pre stavbu E1. Tá predstavuje kľúčový bod napojenia Šurany Industrial parku a budúcich prevádzok a objektov v rámci strategického projektu na elektrickú energiu. Umožňuje začať stavebné práce a postupne budovať ďalšiu plánovanú infraštruktúru, informovala spoločnosť MH Invest.
Projekt zahŕňal výstavbu podzemnej vysokonapäťovej 22-kilovoltovej elektrickej prípojky zabezpečujúcej prívod elektrickej energie do kioskovej spínacej stanice. Kiosková spínacia stanica ako konštrukčný celok sa používa na transformáciu elektrickej energie z vysokého napätia na nízke napätie. Spoločnosť MH Invest na tomto projekte spolupracovala so spoločnosťou Západoslovenská distribučná.
Lokalita strategického parku bola v roku 2022 vybraná aj s ohľadom na možnosti vybudovania nevyhnutných inžinierskych sietí s vysokou kapacitou. Všetky strategické rozvody technickej i dopravnej infraštruktúry sú v priamom dotyku alebo prechádzajú územím parku.
Strategický projekt Šurany Industrial Park vytvára predpoklady na realizáciu investičných projektov v oblasti energeticky náročnej priemyselnej výroby, služieb, ale aj výskumu a vývoja. MH Invest realizuje projekt v súlade so stanovenými míľnikmi a povinnosťami, ktoré jej vyplývajú z rozhodnutia vlády SR z júna 2022. Vláda udelila projektu štatút významnej investície a v roku 2025 vydala projektu priemyselného parku strategické osvedčenie.
