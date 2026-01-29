< sekcia Ekonomika
MH Manažment pripravuje právne kroky voči bývalému vedeniu
MH Manažment (MHM) prehral na Mestskom súde Bratislava III súdny spor o náhradu škody voči bývalému vedeniu spoločnosti vo veci odmeny advokátskej kancelárii za víťazstvo v „súdnom spore Sonmazi“
Autor TASR
Bratislava 29. januára (TASR) - Akciová spoločnosť MH Manažment (MHM) 5. decembra 2025 prehrala na Mestskom súde Bratislava III súdny spor o náhradu škody voči bývalému vedeniu spoločnosti vo veci odmeny advokátskej kancelárii za víťazstvo v „súdnom spore Sonmazi“. Informovala o tom manažérka marketingu a komunikácie MHM Andrea Devánová s tým, že MHM pripravuje právne kroky voči bývalému vedeniu spoločnosti za spustenie vopred prehratého súdneho sporu.
Devánová priblížila, že 23. januára 2026 nadobudol rozsudok právoplatnosť, keďže súčasné vedenie spoločnosti sa rozhodlo nepokračovať v konaní vzhľadom na jeho právnu neudržateľnosť, ktorá bola odôvodnená a objektívne preukázaná v súdnom rozhodnutí. Túto skutočnosť podľa Devánovej potvrdili aj viaceré externé právne analýzy, podľa ktorých by pokračovanie sporu bolo zásadne nehospodárne a mohlo by spôsobiť spoločnosti MH Manažment ďalšiu škodu.
Avizovala, že MH Manažment zároveň pripravuje právne kroky voči bývalému vedeniu, ktoré v roku 2022 iniciovalo spomínaný ekonomicky veľmi nákladný a vopred prehratý súdny spor - o čom malo predstavenstvo spoločnosti vedomosť na základe vtedy vypracovaných externých právnych analýz. V dôsledku tohto nehospodárneho rozhodnutia vznikli spoločnosti zbytočné náklady za právne zastupovanie a v podobe trov konania.
