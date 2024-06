Ministerstvo: Na modernizáciu prenosovej sústavy pôjde 85 miliónov eur

Bratislava 13. júna (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR podpísalo v utorok (11. 6.) zmluvy so spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) na modernizáciu a digitalizáciu prenosovej sústavy v hodnote 83 miliónov eur. Z plánu obnovy je na zvýšenie transformačného výkonu prenosovej sústavy v lokalite Senica určených 45 miliónov eur a ďalších 38 miliónov eur je určených na modernizáciu prenosových vedení v dĺžke viac ako 250 kilometrov po celom Slovensku. Vo štvrtok o tom informovalo MH.



"Modernizácia a digitalizácia našej prenosovej sústavy je kľúčová pre zabezpečenie stabilnej a spoľahlivej dodávky elektrickej energie pre všetkých užívateľov. Investície do zvýšenia transformačného výkonu a zlepšenia infraštruktúry nám umožnia lepšie integrovať obnoviteľné zdroje energie a znížiť negatívny vplyv na životné prostredie," uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



V rámci prvého projektu sa zabezpečí zvýšenie transformačného výkonu v lokalite Senica, čo umožní spoľahlivé a optimálne napájanie distribučnej sústavy. MH dodalo, že sa tak vytvorí priestor na pripojenie nových odberateľov elektriny v regióne a zlepšia sa podmienky na pripojenie väčšieho počtu nových obnoviteľných zdrojov energie. Zároveň sa má zvýšiť kvalita a bezpečnosť dodávky elektriny, zlepší sa sieťová konektivita pre všetkých užívateľov a znížia sa negatívne vplyvy na životné prostredie. Projekt bude ukončený v apríli 2026.



Druhý projekt "Modernizácia prenosových vedení" zahŕňa výmenu izolačných prvkov, spínacích zariadení a v niektorých prípadoch aj výmenu vodičov vedenia. Zvýši sa tak prúdové zaťaženie modernizovaných vedení a aj bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky vedenia. Projekt bude ukončený v marci 2025.



"Elektroenergetická infraštruktúra bola na Slovensku navrhnutá v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Požiadavky na zelené zdroje výroby, snaha o dekarbonizáciu, objem spotreby a technológie prenosu a distribúcie každým rokom rastú. Preto je nevyhnutné investovať do projektov, ktoré zvýšia kapacitu prenosovej sústavy, a tým aj jej bezpečnosť a spoľahlivosť. To zároveň umožní pripojenie väčšieho množstva obnoviteľných zdrojov elektrickej energie, ale aj rast cezhraničného obchodu s elektrinou," uviedol generálny riaditeľ SEPS Martin Magáth.