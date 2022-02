Rezort hospodárstva predstaví návrhy riešení k cenám energií na výbore

Bratislava 1. februára (TASR) – Návrh opatrení Ministerstva hospodárstva (MH) SR na riešenie krízy spôsobenej nárastom cien elektriny aj plynu plánuje rezort predstaviť na štvrtkovom (3. 2.) zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti. Koaličná rada v pondelok diskutovala najmä o ich finančnom zabezpečení. Riešenie zabezpečenia týchto zdrojov bude súčasťou návrhu, ktorý má byť predložený na vládu počas februára. TASR o tom v utorok informovalo MH.



Štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek pripomenul, že MH spolu s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) prijalo opatrenia na zníženie cien energií pre spotrebiteľov v celkovej výške približne 144 miliónov eur. "Na strane poplatkov sa nám tak v tomto roku síce podarilo dosiahnuť markantné zníženia, za ktoré by nám za normálnych okolností všetci tlieskali, avšak čo nám to pomôže v situácii, keď cena elektriny na voľnom trhu vystrelí z 50 na 250 eur a niekoľkonásobne zmaže všetky dosiahnuté úspory," uviedol Galek.



Koaličná rada podľa štátneho tajomníka hľadala riešenia pre najviac dotknutých energetickou krízou. V rámci neregulovaných odberateľov ide najmä o verejný sektor, teda nemocnice, školy, škôlky či domovy sociálnych služieb. Ďalšie krízou dotknuté neregulované subjekty sú napríklad individuálne bytové kotolne či prevádzkovatelia centrálneho zásobovania teplom, ktorí nakupovali plyn na kúrenie až po začatí prudkého trhového nárastu cien energií, teda po lete minulého roku.



Navrhované zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny alebo energie Galek nepovažuje za riešenie. "Musím súhlasiť s ministerstvom financií, ktoré má dane v kompetencii a v minulosti sa vyjadrilo, že vypustenie DPH na časovo obmedzené obdobie toho veľa nerieši. V prípade úľavy platby DPH by išlo predovšetkým o domácnosti, ktoré sú u nás dostatočne chránené reguláciou. Okrem toho, DPH by sa po skončení obdobia tak či tak musela vrátiť naspäť, diera v štátnom rozpočte by však ostala," dodal Galek.