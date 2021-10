Nemecko nemá problémy s nedostatkom dodávok plynu

Berlín 18. októbra (TASR) - Nemecko neeviduje žiadny nedostatok dodávok plynu z Ruska napriek miernemu poklesu zásob v porovnaní s predchádzajúcim týždňom. Uviedla to v pondelok hovorkyňa ministerstva hospodárstva (MH) na otázku novinárov, či zásoby plynu stále rastú.



Podľa hovorkyne sú skladovacie zariadenia v Nemecku aktuálne naplnené približne na 70 % kapacity v porovnaní so 75 % v minulom týždni. Ministerstvo však stále predpokladá, že tieto zariadenia sa budú ďalej napĺňať, pretože dodávatelia budú plniť svoje zmluvy.



„Úroveň zásob plynu klesla jednoducho preto, lebo teraz sa zo zásobníka čerpajú prvé objemy plynu, ale to je celkom bežné, keď sa začínajú chladnejšie mesiace,“ povedala.



Na otázku, či aj Nemecko naďalej dostáva všetky zmluvne dohodnuté objemy plynu od ruskej štátnej energetickej skupiny Gazprom, odpovedala, že podľa informácií, ktorá má ministerstvo k dispozícii, si spoločnosť svoje zmluvné záväzky plní. „Spolková vláda, samozrejme, naďalej veľmi pozorne sleduje situáciu,“ uzavrela.