MH: Nepravidelní autobusoví dopravcovia už dostali pomoc cez 10 mil.

Bratislava 16. apríla (TASR) - V rámci druhého kola podpory nepravidelných autobusových dopravcov Ministerstvo hospodárstva (MH) SR už vybavilo 145 žiadostí a vyplatilo sumu 4,2 milióna eur. Spolu s dotáciami vo výške 6,2 milióna eur vyplatenými vlani už dopravcovia dostali cez desať miliónov eur, informoval v piatok rezort hospodárstva.



"Na vybavenie žiadostí v tejto chvíli čaká ďalších vyše 80 malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v tejto oblasti. Ich žiadosti sú vo výške 1,5 milióna eur. Finančné prostriedky v prípade tejto výzvy rezort vypláca približne do 2 - 3 týždňov od prijatia žiadosti," spresnila hovorkyňa MH SR Katarína Matejková. O dotáciu môžu záujemcovia požiadať ešte do konca apríla.



V porovnaní s prvou výzvou MH SR upravilo podmienky pre výpočet dotácie tak, aby prevádzkovatelia nepravidelnej autobusovej dopravy mohli získať vyššiu podporu. O dotáciu môžu požiadať tí, ktorým poklesli tržby minimálne o 30 % v prepočte na autobus v období od 1. augusta do 31. decembra minulého roka. Výška dotácie bude môcť byť na úrovni 80 % z poklesu tržieb v sledovanom období, teda až o 20 percent vyššia ako pri prvej výzve.



Druhou možnosťou je, že dotácia bude vypočítaná podľa emisnej normy autobusu, keď bude môcť byť príspevok až 2,4-krát vyšší, teda 2400 eur za najnovší autobus emisnej normy EURO 6. V prvej vlne bol príspevok na autobus bez ohľadu na emisnú normu maximálne 1000 eur. Táto suma zostáva spodnou hranicou možnej podpory. Reálna výška dotácie bude nižšia z vypočítaných súm.