Nepravidelní autodopravcovia môžu opäť požiadať o dotáciu

Bratislava 23. februára (TASR) - Nepravidelní autobusoví dopravcovia môžu opäť požiadať o kompenzáciu za straty spôsobené pandémiou nového koronavírusu. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pripravilo pre malých a stredných podnikateľov pôsobiacich v tomto segmente dopravy už druhú výzvu, informovala o tom v utorok hovorkyňa rezortu Katarína Matejková.



"V porovnaní s prvou výzvou sme upravili podmienky pre výpočet dotácie tak, aby prevádzkovatelia nepravidelnej autobusovej dopravy mohli získať vyššiu podporu. Výzva je veľkorysejšia pre žiadateľov s novšími autobusmi, no zároveň spravodlivo pokrýva aj tých, ktorí majú staršie autobusy," zdôraznil štátny tajomník rezortu hospodárstva Ján Oravec. Dodal, že sa rezort usiloval zapracovať do výzvy čo najviac pripomienok odbornej verejnosti, ale súčasná legislatíva okrem iného ministerstvu neumožňuje vyplácať dotácie pre podniky s viac ako 250 zamestnancami.



O dotáciu môžu požiadať tí, ktorým poklesli tržby minimálne o 30 % v prepočte na autobus v období od 1. augusta do 31. decembra minulého roka. Výška dotácie bude môcť byť na úrovni 80 % z poklesu tržieb v sledovanom období, teda až o 20 % vyššia ako pri prvej výzve. Druhou možnosťou je, že dotácia bude vypočítaná podľa emisnej normy autobusu, keď bude môcť byť príspevok až 2,4-krát vyšší - teda 2400 eur za najnovší autobus emisnej normy EURO 6.



V prvej vlne bol príspevok na autobus bez ohľadu na emisnú normu maximálne 1000 eur. Táto suma zostáva spodnou hranicou možnej podpory. Výška dotácie sa bude počítať cez automatizovanú kalkulačku. Ide o jednoduchý a tentoraz plne automatizovaný spôsob výpočtu. Reálna výška dotácie bude nižšia z vypočítaných súm, požiadať o ňu bude možné do konca apríla.



Keďže ide o schému de minimis, subjekty môžu čerpať podporu v maximálnej výške do 200.000 eur za ostatné tri roky. Kompletné znenie výzvy je na webe rezortu, zverejnené sú aj všetky ostatné potrebné dokumenty vrátane kalkulačky na výpočet dotácie. V prvej výzve vyplatilo MH 374 žiadateľom z radov nepravidelných autobusových dopravcov vyše 6,2 milióna eur.