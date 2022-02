MH: Nie je dôvod, prečo by tretí blok v Mochovciach nemal byť spustený

Bratislava 11. februára (TASR) - Nie je dôvod, prečo by tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach (EMO3) nemal byť spustený. Uviedol to pre TASR tlačový odbor Ministerstva hospodárstva (MH) SR, v reakcii na stredajšie (9. 2.) a štvrtkové (10. 2.) vyjadrenia spoločnosti Slovenské elektrárne (SE) týkajúce sa vládou schváleného zdanenia takzvaného nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením.



"Zdôrazňujeme, že spustenie tretieho bloku jadrovej elektrárne Mochovce je pre MH SR prioritou. Tento blok je pritom už kompletne hotový, palivo je na sklade a čaká sa iba na vydanie druhostupňového rozhodnutia Úradom jadrového dozoru. Z tohto pohľadu nie je dôvod, prečo by tento blok nemal byť spustený," zdôraznil rezort hospodárstva.



Navrhovaná daň je podľa MH SR reakciou na pohyb trhových cien elektriny, ktoré, žiaľ, neodzrkadľujú slovenský nízkoemisný energetický mix a nízke výrobné náklady v jadrových elektrárňach.



"Na druhej strane je však slovenský spotrebiteľ, ktorý trhovú cenu musí zaplatiť v plnej výške. Tieto roztvorené nožnice vytvorili priestor na dodatočné zdanenie takto vytvoreného zisku, pričom súčasné nastavenie zákona iba vracia zisky spoločnosti do času pred energetickou krízou," dodal rezort hospodárstva.



Generálny riaditeľ SE Branislav Strýček 10. februára na tlačovej konferencii v reakcii na návrh zákona, ktorý v stredu schválila vláda, uviedol, že návrh zákona o zdanení takzvaného nadmerného zisku považujú Slovenské elektrárne za likvidačný. Bankrot SE je podľa neho otázkou niekoľkých týždňov, spoločnosti dôjdu peniaze v marci. Prijatie spomínaného zákona podľa jeho slov zastaví proces spustenia tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach, ako aj dostavbu štvrtého bloku elektrárne.