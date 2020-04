Odberatelia energií môžu na ich úhradu využiť nízkoúročené úvery

Bratislava 24. apríla (TASR) – Firmy zasiahnuté súčasnou krízou vyvolanou šírením pandémie ochorenia COVID-19, môžu na úhradu faktúr za energie využiť preklenovacie úvery s nízkou úrokovou sadzbou. Nikto tak nemusí byť v prípade finančných problémov odpojený, upozornilo v piatok Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.



Program pôžičiek pre malé a stredné podniky predstavilo minulý týždeň MH. Rezort do projektu vložil prostredníctvom Slovak Investment Holdingu zatiaľ 100 miliónov eur z nevyčerpaných eurofondov a tieto peniaze zvýšené o vlastné prostriedky budú poskytovať žiadateľom komerčné banky. "Cieľom bolo dosiahnuť stav, aby mohli odberatelia uhrádzať účty za elektrinu a plyn včas a nemuseli tak čeliť riziku odpojenia," zdôraznil štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek. Vo štvrtok (23. 4.) mali podpísanú zmluvu o poskytovaní takýchto úverov Slovenská sporiteľňa, BKS Bank AG a Všeobecná úverová banka.



Maximálna výška úveru je obmedzená na 1,2 milióna eur a úrok sa bude pohybovať podľa aktuálnej úrokovej sadzby komerčnej banky na úrovni od nula do dvoch percent. Ide o maximálne štvorročné pôžičky vrátane ročného odkladu splátok. Financie je možné použiť okrem energií aj na mzdy, tovary, služby či nájomné, nie sú však určené na splácanie starých úverov či pokuty a penále.



Galek uviedol, že ministerstvo aktuálny stav v energetike dôsledne monitoruje. Dodávatelia plynu a elektriny podľa neho deklarovali, že sa usilujú vychádzať v ústrety odberateľom, ktorí požiadajú o úpravu zálohových platieb, alebo o splátkový kalendár. "V prípade dramatického zhoršenia situácie sme pripravení reagovať legislatívnym návrhom, ak sa to ukáže ako potrebné na ochranu odberateľov a zvyšku dodávateľského reťazca," dodal.



Do budúcna bude podľa štátneho tajomníka v súlade s programovým vyhlásením vlády väčšia pozornosť venovaná systémovým opatreniam na zníženie koncových cien energií, ako aj cieleným opatreniam na zníženie energetickej chudoby.