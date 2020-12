Podnikatelia majú čas prihlásiť sa na Expo Dubaj do konca decembra

Bratislava 11. decembra (TASR) – Podnikateľské subjekty, ktoré majú záujem reprezentovať Slovensko na budúcoročnej svetovej výstave Expo v Dubaji, majú na registráciu už len niekoľko dní.Online formulár, ktorý je už viac ako rok zverejnený na webe Ministerstva hospodárstva SR a agentúry SARIO, je treba vyplniť najneskôr do 31. decembra. Svetová výstava Expo Dubaj sa bude v dôsledku pandémie konať v novom termíne od 1. októbra 2021 do 31. marca 2022.pripomenul tlačový odbor rezortu.Ministerstvo, ktoré pracuje na obsahovom koncepte slovenskej expozície v oblasti mobility, sa zameralo najmä na problematiku vodíkového pohonu, leteckého priemyslu a kozmonautiky. Podnikatelia, ktorí majú záujem o účasť, sa môžu do konca roka prihlásiť prostredníctvom online formulára dostupného na webovej stránke www.economy.gov.sk. Záujemcovia sa v rámci slovenského pavilónu budú môcť prezentovať v stálej expozícii alebo v rotačných expozíciách.Súčasťou Expo Dubaj budú aj tematické konferencie počas polročného trvania výstavy, ako napríklad inovácie, umelá inteligencia, energetika, robotika, elektromobilita, smartcity, cyber security, udržateľnosť či alternatívne zdroje. Expo ponúkne aj B2B rokovania, podnikateľské misie, Expo granty, podporu inovácií a iné podnikateľské príležitosti.Najúspešnejšie projekty národných pavilónov budú môcť tri roky v tejto ázijskej krajine pokračovať vo výskume a uplatnení ich podnikateľského zámeru na náklady vlády Spojených arabských emirátov.