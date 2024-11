Rezort hospodárstva: Misia v Číne za účasti podnikateľov je najväčšia

Bratislava 4. novembra (TASR) - Podnikateľská misia v Číne je historicky najväčšia, akú Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) organizovala. Počas návštevy Čínskej ľudovej republiky vedenej premiérom Robertom Ficom (Smer-SD), ktorá sa koná v dňoch 30. októbra až 5. novembra, je súčasťou delegácie 77 zástupcov slovenských podnikateľov. Cieľom rezortu je posilnenie investičných a obchodných vzťahov medzi Slovenskom a Čínou a rozšírenie hospodárskych partnerstiev. Informovalo o tom v pondelok Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.



"Oficiálna návšteva Číny poskytuje jedinečnú príležitosť na upevnenie hospodárskych väzieb medzi Slovenskom a Čínou. Verím, že naša delegácia otvorí dvere pre nové investičné projekty a príležitosti, ktoré budú prínosom pre slovenskú ekonomiku a podporia diverzifikáciu nášho exportu," uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



V rámci programu oficiálnej návštevy sa uskutočňujú štyri podnikateľské fóra, na ktorých majú slovenskí podnikatelia možnosť prezentovať svoje produkty, technológie a investičné projekty potenciálnym čínskym investorom a tiež nadviazať nové kontakty, priblížil rezort hospodárstva. Na fórach by mali zároveň prebiehať odborné prezentácie investičného a obchodného prostredia SR zo strany SARIO, ako aj predstavenie možností financovania exportných aktivít prostredníctvom Eximbanky.



Jednou z kľúčových udalostí návštevy by malo byť otvorenie slovenského národného stánku na medzinárodnej výstave China International Import Expo 2024 v Šanghaji, kde okrem súkromných spoločností Slovensko zastupuje aj štátna Slovakia Travel. V rámci tejto platformy by mali mať slovenské spoločnosti možnosť prezentovať svoj výrobný potenciál, technológie a investičné príležitosti, pričom sa očakáva vysoká návštevnosť čínskych obchodných zástupcov a investorov.



"Slovenský export do Číny je v súčasnosti orientovaný najmä na automobilový priemysel a elektroniku, pričom Slovensko má záujem o diverzifikáciu a rozšírenie exportného portfólia o ďalšie komodity vrátane potravinárstva a poľnohospodárstva. Agentúra SARIO identifikovala ďalšie perspektívne oblasti pre slovenské spoločnosti na čínskom trhu, najmä v oblasti minerálnych vôd, alkoholických nápojov, IT a umelej inteligencie, ako aj špecifických riešení v dizajne čipov a v oblasti zdravotníckych technológií," doplnilo MH.