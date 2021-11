Sulíkov rezort bude kooperovať s inovačnou schémou EIT Manufacturing

Bratislava 23. novembra (TASR) – Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) v utorok podpísal so zástupcami inovačnej schémy EIT Manufacturing Konstantinosom Georgouliasom a Johannesom Hunschofskym memorandum o spolupráci. To umožní väčšiu podporu inováciám a zapojenie podnikov a organizácií zo Slovenska do aktivít EIT Manufacturing, informoval rezort hospodárstva.



Memorandum podľa ministra vytvára aj priestor na väčšie zapojenie inovátorov do rôznych medzinárodných sietí a združení. "Verím, že naši inovátori využijú túto možnosť a naopak, že ich zahraniční kolegovia zas nájdu priestor na uplatnenie svojich inovácií na Slovensku," uviedol Sulík.



EIT Manufacturing je jedným z ôsmich inovačných spoločenstiev pôsobiacich pod Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT), ktorý je orgánom EÚ. Hlavným cieľom tejto organizácie je združiť európskych aktérov priemyselnej výroby do inovačných ekosystémov. EIT združuje 50 organizácií z prostredia univerzít, výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry. Okrem iných Volkswagen, Volvo, Darmstadt University of Technology, French Alternative Energies and Atomic Energy Commision (CEA), Siemens či Whirlpool.