MH: Podpora batériového priemyslu je európsky úspech pre SR

Bratislava 29. januára (TASR) - Európska komisia (EK) schválila dvanástim európskym krajinám vrátane Slovenska podporu formou individuálnej notifikácie štátnej pomoci pre spoločný projekt v oblasti batériového priemyslu. Ide o projekt spoločného európskeho záujmu v oblasti vývoja a výroby batériových systémov, ktorý sa týka celého ekosystému batérií, od ťažby surovín, návrhu a výroby až po recykláciu a zneškodňovanie v obehovom hospodárstve. Je to európsky úspech pre slovenské inovácie v oblasti batériového priemyslu, uviedlo v piatok Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.



"Ide o správne rozhodnutie komisie. Elektromobily sa budú rozmáhať a v budúcnosti aj v automobiloch na iný pohon budú vždy potrebné batérie," zdôraznil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Projekty viac ako rok posudzovali experti EK. Požiadavky na inovatívnosť a vysokú pridanú hodnotu splnilo 42 európskych projektov a z toho sú štyri projekty zo Slovenska. Tie sa budú môcť uchádzať o podporu na národných úrovniach.



Rezort hospodárstva, ktorý pôsobil vo vzťahu k EK ako národný koordinátor, plánuje vyhlásiť výzvu, do ktorej sa budú môcť firmy zapojiť. Podporu môžu získať na výskum, vývoj a inovácie. Implementáciu projektov rezort očakáva v rokoch 2021 až 2025. Okrem projektov zo SR komisiu presvedčili aj projekty z Belgicka, Fínska, Francúzska, Grécka, Chorvátska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Španielska, Švédska a Talianska.



"Pred tromi rokmi odvetvie batérií v EÚ takmer neexistovalo, ale v súčasnosti sa Európa stáva globálnym hráčom. Do roku 2025 by každý rok toto odvetvie malo prispieť k pohonu najmenej šiestich miliónov elektrických automobilov. Projekt je zároveň veľkým integrátorom, predpokladá totiž asi 300 partnerstiev medzi priemyselnými a vedeckými organizáciami," dodal Sulík.