MH: Poliklinika Tehelná aj s príslušnými pozemkami je na predaj

Bratislava 1. júla (TASR) - Poliklinika Tehelná spolu s príslušnými pozemkami v bratislavskom Novom Meste neďaleko Trnavského mýta je na predaj. Verejná súťaž bola vyhlásená v piatok. Východisková kúpna cena bola znaleckým posudkom stanovená na 14.770.000 eur s DPH. Ponuky je možné predkladať do 20. septembra.



"Budova polikliniky vyžaduje významné investície do rekonštrukcie, len na urgentné sanácie je potrebná investícia vo výške približne jedného milióna eur," doplnila Andrea Devánová, manažérka marketingu a komunikácie spoločnosti MH Manažment, nástupníckej organizácie po zaniknutom Fonde národného majetku SR.



Záujemcovia budú mať k dispozícii na získanie dostatočných informácií o budove všetky potrebné podklady aj možnosť obhliadky budovy a jednotlivých priestorov. Súťaž je naplánovaná na letné mesiace, aby boli čo najmenšie zásahy do riadneho chodu polikliniky. Zariadenie ponúka okrem širokej škály poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aj ďalšie doplnkové služby. Momentálna obsadenosť priestorov je približne na úrovni 60 percent. "Budúci majiteľ by mal počítať s tým, že na neho prejdú práva a povinnosti z existujúcich nájomných zmlúv," pripomína Devánová.



Ministerstvo hospodárstva (MH) SR ponúklo budovu polikliniky na predaj v prvom kole Ministerstvu zdravotníctva SR, Bratislavskému samosprávnemu kraju (BSK), hlavnému mestu i mestskej časti Nové Mesto. Oslovené organizácie podľa rezortu buď potvrdili, že nemajú o kúpu záujem, alebo sa k ponuke nevyjadrili.



Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.mhmanazment.sk i na webe spoločnosti Poliklinika Tehelná, ktorá je prenajímateľom priestorov pre zdravotnícke zariadenia.