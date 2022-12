MH poslalo na schválenie návrh na ďalšiu schému pomoci pre firmy

Bratislava 29. decembra (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pripravilo ďalšiu schému pomoci na kompenzáciu vysokých cien energií pre firmy, ktorá by sa mala týkať aj väčších a energeticky náročných firiem. Návrh ešte musí schváliť Európska komisia (EK), informovalo vo štvrtok ministerstvo hospodárstva (MH) SR.



"Ide o schému podľa takzvaného Dočasného rámca v časti 2.4. V prípade úspešnej notifikácie zo strany Európskej komisie budeme mať v roku 2023 k dispozícii ďalší nástroj na zmiernenie vplyvov vysokých cien energií na priemysel na Slovensku v dôsledku ruskej agresie na Ukrajine. Využitie tohto rámca bude závisieť od disponibilných rozpočtových zdrojov a dohode so zamestnávateľskými zväzmi a združeniami," povedal štátny tajomník rezortu hospodárstva Peter Švec.



Nová schéma bude podľa MH ponúkať štyri možnosti pomoci líšiace sa podmienkami a intenzitou. Oprávnenosť žiadosti sa bude napríklad posudzovať podľa algoritmu, do ktorého bude vstupovať spotreba, jednotková cena za rok 2021 a 2022. Podmienkou vyplatenia pomoci bude v troch zo štyroch možností medziročný pokles EBITDA (zisk pred úrokmi, daňami, odpismi a amortizáciou) oproti roku 2021, a to minimálne o 30 %.



Rezort dodal, že výpočet oprávnených nákladov je daný dočasným rámcom stanoveným Európskou komisiou a nedá sa meniť. V prípade vyhlásenia výzvy bude opatrenie financované z verejných prostriedkov s možnosťou prefinancovania z finančných prostriedkov Európskej únie.