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MH požiada o vypracovanie ďalších posudkov na stanovenie ceny JESS
Spoločníkmi firmy JESS, ktorá má výstavbu jadrového zdroja pripraviť, je slovenská Jadrová vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) a český ČEZ.
Autor TASR
Bratislava 11. júna (TASR) - Ministerstvo hospodárstvo (MH) SR požiada o vypracovanie ďalších nezávislých posudkov na stanovenie ceny, za ktorú by štát odkúpil akcie českej spoločnosti ČEZ v slovenskej Jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska (JESS). Rezort dostal v stredu (10. 6.) od vlády nový termín do 10. júla tohto roka na zabezpečenie vyrovnania vlastníckych podielov Slovenska v spoločnosti JESS. Zabezpečiť sa tak má plná štátna kontrola nad projektom nového jadrového zdroja. Pôvodný termín úlohy bol do konca apríla tohto roka.
„Keďže vláda na stredajšom (10. 6.) zasadnutí nerozhodla o prevode akcionárskych práv Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) z Ministerstva hospodárstva SR na Úrad vlády SR, ktorý predkladal predseda vlády SR, a uložila Ministerstvu hospodárstva SR pripraviť ďalší postup, rezort hospodárstva požiada o ďalšie odborné posudky, ktoré umožnia stanoviť férovú a transparentnú cenu za túto transakciu v zmysle štandardných medzinárodných pravidiel,“ uviedol rezort.
Spoločníkmi firmy JESS, ktorá má výstavbu jadrového zdroja pripraviť, je slovenská Jadrová vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) a český ČEZ. „Keďže túto výstavbu zabezpečuje spoločnosť JESS, je predtým nevyhnutné vyrovnať majetkový podiel českej spoločnosti ČEZ vo firme JESS a stanoviť transparentnú férovú odkupnú cenu pre Slovenskú republiku za českú majetkovú účasť,“ dodal rezort hospodárstva.
„Keďže vláda na stredajšom (10. 6.) zasadnutí nerozhodla o prevode akcionárskych práv Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS) z Ministerstva hospodárstva SR na Úrad vlády SR, ktorý predkladal predseda vlády SR, a uložila Ministerstvu hospodárstva SR pripraviť ďalší postup, rezort hospodárstva požiada o ďalšie odborné posudky, ktoré umožnia stanoviť férovú a transparentnú cenu za túto transakciu v zmysle štandardných medzinárodných pravidiel,“ uviedol rezort.
Spoločníkmi firmy JESS, ktorá má výstavbu jadrového zdroja pripraviť, je slovenská Jadrová vyraďovacia spoločnosť (JAVYS) a český ČEZ. „Keďže túto výstavbu zabezpečuje spoločnosť JESS, je predtým nevyhnutné vyrovnať majetkový podiel českej spoločnosti ČEZ vo firme JESS a stanoviť transparentnú férovú odkupnú cenu pre Slovenskú republiku za českú majetkovú účasť,“ dodal rezort hospodárstva.