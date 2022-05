Rezort hospodárstva reaguje na opatrenia REPowerEÚ

Bratislava 23. mája (TASR) – Urýchlenie rastu podielu výroby energie z obnoviteľných zdrojov (OZE), navrhnuté minulý týždeň Európskou komisiou, musí na Slovensku smerovať najmä do vykurovaní. Práve tam je totiž najvyššia spotreba zemného plynu, ktorý Slovensko dováža z 85 % z Ruska. Pre TASR to uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v súvislosti s predstavením opatrení REPowerEÚ. EK chce týmto balíkom opatrení ukončiť závislosť Európskej únie od ruských energetických surovín.



"MH sa intenzívne zaoberá témami uvádzanými v rozsiahlom balíku dokumentov REPowerEU, ako aj samotnými novými návrhmi Európskej komisie," uviedol rezort. "Pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje, Slovensko využíva energiu zemného plynu najmä pri vykurovaní a do tejto oblasti musí smerovať aj prechod k vyššiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov energie," uviedlo ministerstvo hospodárstva.



Využívanie slnečnej energie na ohrev teplej vody v domácnostiach v slnečných kolektoroch je aj napriek podpore stále nízke. Zanedbateľné je podľa rezortu aj jej využitie v centralizovanom zásobovaní teplom. To však súviselo s nízkou relatívnou cenou zemného plynu k investičným nákladom slnečných kolektorov, čo sa v súčasnosti zmenilo.



Plán REPowerEU však podľa ministerstva musí zohľadnil potrebu riešiť problémy členských štátov EÚ, ktoré sú najviac závislé od dovozov energetických surovín z Ruska. "Zároveň je potrebné sústrediť dostatočnú pozornosť na krátkodobejšie opatrenia pre zabezpečenie dodávok energie za dostupné ceny. Z pohľadu dlhodobých opatrení a politík sa MH SR stavia skepticky k uniformnému zvýšeniu cieľov pre energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie," dodalo ministerstvo.



Plán totiž okrem iného navrhuje aj zvýšenie cieľa EÚ v oblasti úspor energií do roku 2030 z pôvodných deviatich percent na 13 %. Zároveň chce EK zvýšiť cieľ v smernici o obnoviteľných zdrojoch - ich podiel do roku 2030 zo súčasných 40 % na 45 %.



Rezort hospodárstva uviedol, že vďaka podpore pre tepelné čerpadlá je vidieť v posledných rokoch výrazný nárast ich využívania v domácnostiach a tento trend chce MH SR udržať a naďalej a rozvíjať ho. V centralizovanom zásobovaní teplom očakáva MH postupný nárast využívania biomasy na úkor zemného plynu a čoraz vyššie využívanie veľkého potenciálu geotermálnej energie. Štátnej podpory by sa mali dočkať aj prieskumné vrty na následné využívanie geotermálnej energie.