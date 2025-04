Rezort hospodárstva pripravil tri výzvy pre podnikateľov z eurofondov

Bratislava 4. apríla (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pripravilo tri výzvy v celkovej hodnote 163 miliónov eur zamerané na znižovanie nákladov na energie pre podnikateľský sektor a budovanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Ide o prostriedky zo štrukturálnych fondov a plánu obnovy. V piatok o tom informovala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



„Ministerstvo hospodárstva pripravilo na rok 2025 tri komplementárne výzvy v celkovej hodnote 163 miliónov eur z verejných prostriedkov, respektíve z prostriedkov štrukturálnych fondov a z prostriedkov plánu obnovy a odolnosti. Za cieľ tieto tri výzvy majú znižovať náklady na energie pre náš podnikateľský sektor, zvyšovať podiel výroby elektriny v lokálnom zdroji, no a samozrejme aj napĺňať ciele energetickej politiky Slovenskej republiky a Európskej únie,“ priblížila Saková. Výzvy rezort otvorí počas apríla.



Finančné prostriedky sú rozdelené do troch výziev. Prvá s názvom Zelená podnikom vo výške 66 miliónov eur je určená pre mikro, malé a stredné podniky. Využiť ju môžu na rýchlu podporu pri inštalovaní technológií OZE a na energetické audity. Maximálna výška pomoci pre žiadateľa je 50.000 eur. Žiadať o ňu môžu nielen firmy, ale aj samostatne zárobkovo činné osoby či rodinné podniky. „Výzva sa upriamuje na inštaláciu zariadení, ako sú tepelné čerpadlá, solárne kolektory, fotovoltické panely, veterné turbíny a oprávneným výdavkom, je to novinka, bude aj akumulácia elektrickej energie a tepla,“ uviedla ministerka.



Druhá výzva s alokáciou 67 miliónov eur je zameraná na podporu energetickej efektívnosti a využívanie OZE v podnikoch. Žiadať možno o príspevok v objeme od 50.000 do 3 miliónov eur. Z celkovej alokácie je vyše 42 miliónov eur určených na podporu opatrení pre energetickú efektívnosť podniku a zvyšných 24 miliónov eur je na nákup a inštaláciu OZE aj s batériovým systémom či zásobníkmi tepla.



Tretia výzva vo výške 30 miliónov eur je určená na podporu výstavby zariadení na výrobu elektriny z OZE a batériových systémov. Prostriedky môžu žiadatelia využiť na inštaláciu zariadení na výrobu elektriny zo slnečnej a veternej energie, geotermálnej biomasy, bioplynu či inštaláciu batériového úložiska ako súčasť zariadenia, spresnila Saková. Maximálny príspevok pre žiadateľa je 2,5 milióna eur.