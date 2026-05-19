Utorok 19. máj 2026Meniny má Gertrúda
MH: Prorastové opatrenia nemajú oslabiť postavenie zamestnancov

Na ilustračnej snímke ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

V utorok to uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, podľa ktorého viaceré medializované informácie nie sú finálnymi ani schválenými návrhmi opatrení.

Bratislava 19. mája (TASR) - Prorastové opatrenia nemajú viesť k znižovaniu životnej úrovne ľudí ani oslabovaniu postavenia zamestnancov. V utorok to uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, podľa ktorého viaceré medializované informácie nie sú finálnymi ani schválenými návrhmi opatrení.

Predkladanie návrhov zo strany podnikateľských zväzov a asociácií zamestnávateľov automaticky neznamená ich prijatie. Všetky podnety a požiadavky prechádzajú riadnym procesom posudzovania a vyhodnocovania zo strany vecne príslušných rezortov, ktoré nesú za jednotlivé oblasti kompetenčnú zodpovednosť,“ priblížila šéfka rezortu Denisa Saková (Hlas-SD). Rezort zároveň potvrdil pripravenosť pokračovať v konštruktívnej komunikácii so sociálnymi partnermi aj odbornou verejnosťou.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) v súvislosti s prípravou prorastových opatrení v utorok povedal, že nebude súhlasiť so žiadnymi návrhmi zamestnávateľov, ktoré by sa mali dotknúť zamestnancov. Predstavenstvo Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR žiada prerokovanie prorastových opatrení vlády na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR ešte pred ich posunutím do ďalšieho legislatívneho procesu.
