MH: Skupina Bosch expanduje so svojou výrobou na východe Slovenska

Bratislava 12. októbra (TASR) – Skupina Bosch prostredníctvom svojej divízie Bosch Electrical Drives rozšíri výrobu pohonných jednotiek pre elektrické bicykle zriadením prevádzky v prenajatých priestoroch na východe Slovenska. O konkrétnej lokalite sa Bosch rozhodne v krátkom čase, uviedlo v stredu Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.



"Silný investor ako Bosch si vybral pre svoj ďalší rozvoj východné Slovensko. Verím, že bude dlhodobo pozitívne ovplyvňovať celý región, pričom ide o sektor výroby, ktorý aj z pohľadu udržateľnosti na Slovensku veľmi vítame," uviedol minister hospodárstva Karel Hirman.



Okrem existujúcej infraštruktúry a prístupu ku kvalifikovaným zamestnancom je podľa rezortu výhodou danej lokality aj blízkosť skupinového závodu pre komponenty v maďarskom Miškovci, ktorý je vzdialený približne 130 km. Začiatok produkcie, kde by malo nájsť pracovné miesta 400 zamestnancov, je naplánovaný na koniec roka 2023. V závislosti od vývoja trhu Bosch podľa MH zváži ďalšie rozširovanie svojich aktivít na východnom Slovensku.



O plánoch investora informoval ešte v auguste exminister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Ten avizoval, že by spoločnosť mohla v plánovanom priemyselnom parku Záborské v okrese Prešov pri výrobe elektromotorov do bicyklov zamestnať až 4000 ľudí. Bosch však investíciu vtedy nepotvrdil s tým, že skúma rôzne možnosti.