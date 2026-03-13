MH: Slováci tankujú benzín aj diesel medzi najlacnejšími v Európe
Slovensko tak patrí medzi päť krajín s najnižšími cenami v EÚ pri oboch hlavných pohonných látkach.
Autor TASR
Bratislava 13. marca (TASR) - Európska únia zverejnila najnovší prehľad priemerných cien pohonných látok v členských štátoch k 9. marcu 2026. Slovensko patrí medzi krajiny s najnižšími cenami pohonných látok - slovenskí motoristi tankujú piaty najlacnejší benzín aj diesel v Európe. Informovala o tom Mária Pavlusík, hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) SR.
Spresnila, že priemerná cena benzínu na Slovensku dosiahla 1,487 eura za liter, pričom priemerná cena diesla je 1,483 eura za liter. Slovensko tak patrí medzi päť krajín s najnižšími cenami v EÚ pri oboch hlavných pohonných látkach. Práve pri diesli sú v rámci EÚ najväčšie cenové rozdiely medzi jednotlivými štátmi, pričom ceny v niektorých krajinách západnej a severnej Európy sú výrazne vyššie.
Podčiarkla, že vývoj cien pohonných látok v poslednom období ovplyvňuje najmä situácia na globálnych ropných trhoch. Napätie na Blízkom východe, ako aj zastavenie dodávok ropy prostredníctvom ropovodu Družba, vytvárajú tlak na rast cien ropy a následne aj benzínu a diesla v celej Európe. Napriek týmto faktorom si Slovensko v európskom porovnaní naďalej udržiava jednu z najnižších cenových úrovní pohonných látok.
Dodala, že MH SR bude aj naďalej pozorne sledovať vývoj na globálnych energetických a ropných trhoch a vyhodnocovať jeho dosahy na slovenské domácnosti aj podniky.
