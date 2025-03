Saková: SR by mohla s Uzbekistanom viac spolupracovať aj v energetike

Bratislava 6. marca (TASR) - Vzájomný obchod s Uzbeckou republikou sa vlani zvýšil na rekordných 69,5 milióna eur a Uzbekistan je hneď po Kazachstane naším druhým najväčším obchodným partnerom v Strednej Ázii. Po stretnutí s uzbeckým ministrom energetiky Žurabekom Mirzamahmudovom na to vo štvrtok upozornila ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), podľa ktorej by sa mohla vzájomná spolupráca rozvíjať napríklad v oblasti energetiky.



"Slovensko a Uzbekistan dlhodobo udržiavajú stabilné obchodné vzťahy. Uzbekistan je naším druhým najväčším obchodným partnerom v Strednej Ázii po Kazachstane, pričom bilaterálny obchod dosiahol vlani historické maximum 65,9 milióna eur. Naším cieľom je ďalej posilňovať spoluprácu v kľúčových oblastiach, ako sú energetika, dopravná infraštruktúra, priemysel a poľnohospodárstvo," uviedla Saková.



Jedným z hlavných bodov rokovania bola podľa ministerstva hospodárstva (MH) spolupráca v oblasti jadrovej energetiky. Uzbekistan plánuje výstavbu novej jadrovej elektrárne v Navojskej oblasti, pričom Slovensko ponúka svoje know-how v prevádzkovaní a bezpečnosti jadrových elektrární. "Slovensko patrí medzi lídrov v jadrovej energetike v Európe. Máme vyše 60-ročné skúsenosti s výstavbou, prevádzkou a vyraďovaním jadrových elektrární. Radi sa podelíme o naše odborné znalosti a pomôžeme Uzbekistanu pri implementácii bezpečných a efektívnych jadrových riešení," zdôraznila Saková. Slovensko zároveň ponúklo expertízu spoločností JAVYS a VUJE, ktoré majú bohaté skúsenosti v oblasti výskumu, projektovania a správy jadrových zariadení.



Dôležitým bodom návštevy bolo slovensko-uzbecké podnikateľské fórum, na ktorom sa zúčastnilo 23 slovenských firiem predstavujúcich riešenia v oblasti energetiky, vodného hospodárstva, infraštruktúry, priemyslu a inovácií. Saková zdôraznila, že Slovensko podporuje expanziu svojich podnikov na uzbecký trh.



Viaceré slovenské spoločnosti už dnes pôsobia v strategických sektoroch, ako napríklad spoločnosť MicroStep-MIS, ktorá realizuje projekty v oblasti hydrometeorológie a modernizácie letísk, pričom plánuje účasť na tendri na obnovu 12 letísk v Uzbekistane, či spoločnosť AZC pripravujúca projekt výroby nákladných železničných vagónov v Uzbekistane.



V roku 2024 bola podpísaná dohoda medzi vládou SR a vládou Uzbekistanu o hospodárskej spolupráci, ktorá ustanovuje slovensko-uzbeckú spoločnú komisiu pre hospodársku spoluprácu. Prvé zasadnutie tejto komisie je naplánované na apríl 2025 v Taškente. "Slovensko-uzbecká komisia bude koordinovať kľúčové oblasti spolupráce, podporovať investície a vytvárať priaznivé podmienky pre firmy na oboch stranách. Veríme, že to prispeje k ďalšiemu prehĺbeniu ekonomických vzťahov," dodala Saková.