Slovensko predloží aktualizáciu klimatického plánu s oneskorením

Bratislava 4. júla (TASR) - Slovensko predloží aktualizáciu Integrovaného národného energetického a klimatického plánu (INEKP) Európskej komisii (EK) s oneskorením. Pre TASR to uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, ktoré očakáva, že po prerokovaní vládou predloží plán Komisii v priebehu jesene.



Najrozsiahlejšie zmeny od predloženia návrhu aktualizácie EK priniesla podľa rezortu zmena legislatívy, a to prostredníctvom novelizácie smernice o energetickej efektívnosti z minulého roka. "Ciele pre energetickú efektívnosť boli formulované v zmysle prepracovanej smernice o energetickej efektívnosti a obsahujú zníženie primárnej i konečnej energetickej spotreby o jedno percento (primárna energetická spotreba), resp. o päť percent (konečná energetická spotreba) oproti referenčnému scenáru z roku 2020," skonštatovalo MH.



Tvrdí, že sa súbežne implementoval aj obsah odporúčaní Komisie z vlaňajšieho decembra. V aktuálnom texte aktualizácie INEKP sa podľa ministerstva počíta so zvýšením podielu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na celkovej spotrebe z pôvodných 19,2 percenta na 25 percent. "To na jednej strane prinesie zvýšenie podielu OZE a na druhej strane umožní zachovať konkurencieschopnosť nášho priemyslu a sociálnu únosnosť pre obyvateľov," uviedlo.



MH pripomína, že v teplárenstve prebieha postupné ukončenie využívania uhlia a prechod na nízkouhlíkové a obnoviteľné zdroje energie. Vysoký stupeň centralizácie zásobovania teplom vytvára dobré technické predpoklady na využívanie biomasy, biometánu a geotermálnej energie. "Jedným zo spôsobov, ako znížiť závislosť od zemného plynu pri vykurovaní, je vyššie využitie odpadového tepla z priemyselných procesov," priblížil rezort s tým, že v tomto smere spolupracuje s envirorezortom. Spoločne napríklad upravili výzvy na čerpanie dotácií pre priemyselné podniky, ktoré zároveň poskytujú svoje teplo na vykurovanie domácností. "Podiel kogenerácie zo zemného plynu sa zvyšuje z dôvodu ukončenia využívania uhlia v teplárenstve a potreby dosiahnutia účinného systému zásobovania teplom," dodal rezort hospodárstva.



S významným nárastom využívania tepelných čerpadiel počítal podľa MH už pôvodný INEKP schválený v roku 2019. V rámci odhadu celkového očakávaného príspevku jednotlivých technológií OZE počíta aktualizácia INEKP v roku 2030 s takmer dvojnásobným nárastom využitia tepla z tepelných čerpadiel oproti súčasnosti, uviedlo ministerstvo.



Klimatická koalícia tento týždeň upozornila, že Slovensko mešká s aktualizáciou Národného energetického a klimatického plánu. Jeho revíziu mali členské štáty predložiť EK do 30. júna. Súčasťou procesu malo byť aj verejné pripomienkovanie, ktoré sa doteraz nezačalo.