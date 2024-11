MH: Slovensko-saudské fórum je príležitosťou na výmenu skúseností

Bratislava 22. novembra (TASR) - Slovensko-saudské obchodné fórum poskytuje príležitosť na zdieľanie informácií o obchodných príležitostiach a investičných možnostiach v oboch krajinách. Uviedol v piatok pri otvorení prvého Slovensko-saudského obchodného fóra v Bratislave štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Vladimír Šimoňák. Informovala o tom hovorkyňa MH Mária Pavlusík.



"Toto fórum poskytuje výnimočnú príležitosť na zdieľanie informácií o obchodných príležitostiach a investičných možnostiach v oboch krajinách. Vidíme potenciál nielen v oblasti obchodu, ale aj v rámci výmeny skúseností a poznatkov, pričom Saudská Arábia vyniká svojimi technologickými a inovačnými projektmi. Vláda SR si uvedomuje význam posilnenia spolupráce s tak dynamicky sa rozvíjajúcim partnerom, akým je Saudskoarabské kráľovstvo," uviedol Šimoňák.



Fórum sa zameriava na prehlbovanie obchodných a investičných vzťahov medzi oboma krajinami. Zúčastnilo sa na ňom viac ako sto slovenských a saudských subjektov. Slovenské firmy tak majú možnosť nadviazať nové kontakty v energetike, poľnohospodárstve, turizme, oblasti technológií, zdravotníctva či stavebníctva.



Prejavom zintenzívnenia ekonomických vzťahov bolo podľa rezortu hospodárstva aj otvorenie honorárneho konzulátu SR v Dammáme v októbri 2024. "Ministerstvo hospodárstva SR a agentúra SARIO sú pripravené byť spoľahlivými partnermi pre slovenské, ako aj saudské spoločnosti. Naším cieľom je vytvoriť priaznivé podmienky na rozvoj obchodu, investícií a inovácií, ktoré budú mať prínos pre obe krajiny. Na ministerstve máme ambíciu napĺňať slovensko-saudskú cestovnú mapu, pričom jedným z prvých konkrétnych krokov je dnešné založenie Spoločnej obchodnej rady podpisom memoranda obomi," dodal Šimoňák.



Na podujatí sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Rastislav Chovanec. "Je to vyvrcholenie viacerých politických aktivít so zámerom otvoriť príležitosti slovenským podnikateľom na expanziu do Saudskej Arábie a súčasne ukázať možnosti subjektom z Blízkeho východu, a to aj v súvislosti s plánom diverzifikácie saudskej ekonomiky stanoveným vo vládnom programe Saudi Vision 2030," uviedol Chovanec.



Vzájomné vzťahy Slovenska a Saudskej Arábie by mohlo podľa rezortu diplomacie posilniť aj plánované otvorenie saudskoarabského veľvyslanectva na Slovensku v roku 2025. "Oblastí, kde vieme spolupracovať, je hneď niekoľko - ide o obranný priemysel, energetiku, turizmus, inovácie a digitalizáciu, ale tiež potravinárske produkty," doplnil Chovanec.



Súčasťou podujatia bolo aj podpísanie dvoch memoránd - memoranda o porozumení medzi Slovensko-saudskou obchodnou komorou a Saudskou federáciou komôr a memoranda o spolupráci medzi liečebnými kúpeľmi v Rajeckých Tepliciach a jednou zo saudských spoločností, priblížil rezort diplomacie.