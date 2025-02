Ministerstvo a SARIO usporiadali najväčšie diplomatické podujatie

Bratislava 5. februára (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) usporiadali v stredu historicky najväčšie diplomatické podujatie. Cieľom bolo predstaviť SR ako investične atraktívnu krajinu a spoľahlivého obchodného partnera s dôrazom na strategické sektory a možnosti hospodárskej spolupráce. Informovala o tom hovorkyňa MH Mária Pavlusík.



"Slovensko je krajina s otvorenou ekonomikou a silným exportným sektorom. Aktívna ekonomická diplomacia a podpora strategických investícií sú kľúčové pre našu konkurencieschopnosť a dlhodobú hospodársku stabilitu. Diplomatickým partnerom chceme predstaviť komplexný prehľad o možnostiach investovania a podnikateľských príležitostiach, ktoré Slovensko ponúka," uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).



Na podujatí sa podľa rezortu zúčastnilo takmer 100 veľvyslancov a diplomatických zástupcov z vyše 60 krajín akreditovaných pre SR. "Naším cieľom je naďalej rozširovať obchodné a investičné vzťahy s partnermi z celého sveta. Slovensko je pripravené privítať nových investorov, podporovať inovácie a rozvíjať spoluprácu na medzinárodnej úrovni, ktoré prispejú k dlhodobej hospodárskej prosperite krajiny," doplnil štátny tajomník MH SR Vladimír Šimoňák.



Podľa rezortu v rámci podujatia predstavili konkurenčné výhody Slovenska, medzi ktoré patrí stabilné podnikateľské prostredie a členstvo v eurozóne, silné priemyselné zázemie s globálnou konkurencieschopnosťou, rozvinuté dodávateľské reťazce v automobilovom, elektrotechnickom a IT sektore, vysoká kvalita pracovnej sily s prijateľnými nákladmi práce i dostupnosť a stabilita elektrickej siete a energetický mix s pomerne nízkou uhlíkovou stopou.



Podľa generálneho riaditeľa agentúry SARIO Róberta Šimončiča je SARIO kľúčovým partnerom pre investorov, ktorým pomáha pri vstupne na trh či poskytuje informácie o možnostiach štátnej podpory. "Za dve desaťročia našej existencie sme úspešne ukončili takmer 700 investičných projektov, vďaka ktorým vzniklo viac ako 150.000 nových pracovných miest," uviedol.



Prioritou MH a agentúry SARIO je podľa rezortu nielen pomáhať prilákať zahraničné investície, ale aj aktívne podporiť slovenských podnikateľov pri expanzii na zahraničné trhy. "Prostredníctvom podnikateľských misií a účasti na medzinárodných veľtrhoch otvárajú dvere slovenským firmám a pomáhajú im etablovať sa v zahraničí. Rezort hospodárstva v spolupráci so SARIO v poslednom roku organizovali 29 podnikateľských misií do 25 krajín sveta vrátane USA, Brazílie, Turecka, Číny a Južnej Kórey, na ktorých sa zúčastnilo 682 podnikateľov. Len v roku 2024 sa zúčastnilo 96 slovenských firiem na 8 medzinárodných veľtrhoch," doplnilo ministerstvo.