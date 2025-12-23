Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rezort hospodárstva spúšťa rozšírené funkcionality pre poradenstvo

Na ilustračnej snímke ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Štát by mal v budúcom roku dotovať elektrinu, plyn a teplo pre väčšinu domácností.

Autor TASR
Bratislava 23. decembra (TASR) - Domácnosti už majú možnosť získať ďalšie informácie v súvislosti so štátnou energopomocou. Na infolinke aj na okresných úradoch už je sprevádzkovaná aplikácia s informačnými funkcionalitami. V utorok o tom informovalo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.

„Pracovníci infolinky a okresných úradov budú vedieť občanom poskytnúť ďalšie personalizované informácie týkajúce sa ich domácnosti a odberných miest, ako napríklad overenie počtu ľudí v domácnosti, identifikácia odberných miest, žiadosť o výpis finančných informácií, z ktorých bola vyrátaná bonita domácnosti, či možnosť podania námietky,“ priblížila hovorkyňa MH Mária Pavlusík.

Štát by mal v budúcom roku dotovať elektrinu, plyn a teplo pre väčšinu domácností s výnimkou tých, ktorých hrubý príjem prerátaný na osobu prekročil 1930 eur za mesiac, pričom prvá dospelá osoba sa ráta koeficientom jedna, každý ďalší člen domácnosti nad 14 rokov koeficientom 0,7 a dieťa do 14 rokov koeficientom 0,5.
