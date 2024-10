SR a Kazachstan diskutovali o posilnení bilaterálnych vzťahov

Bratislava 4. októbra (TASR) - Posilnenie bilaterálnych vzťahov v oblasti priemyslu, obchodu, energetiky a obranného priemyslu bolo cieľom desiateho zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi SR a Kazašskou republikou. Slovenskú delegáciu na podujatí v Kazachstane viedol štátny tajomník Ministerstva hospodárstva (MH) SR Vladimír Šimoňák. V piatok o tom informovala hovorkyňa MH SR Mária Pavlusík.



"Slovensko a Kazachstan majú dlhoročnú spoluprácu v sektoroch, akými sú energetika a priemysel. Našou ambíciou je túto spoluprácu prehĺbiť a rozšíriť o nové oblasti," uviedol Šimoňák v rámci plenárneho zasadnutia, ktorému predsedal za slovenskú stranu spolu s námestníkom ministra pre ekológiu a prírodné zdroje Kazašskej republiky Sharbievom Nurkenom.



Súčasťou slovenskej delegácie bolo aj 37 podnikateľských subjektov z rôznych odvetví, ktoré počas podnikateľského fóra absolvovali stretnutia s kazašskými partnermi. "Podnikateľské fórum a B2B stretnutia, ktoré sme zorganizovali, predstavujú kľúčový krok k rozvoju konkrétnych projektov, ktoré posilnia našu ekonomickú spoluprácu. Teší ma záujem slovenských firiem o spoluprácu s Kazachstanom a môžem konštatovať, že ide o najväčšiu obchodnú delegáciu, ktorá sprevádzala politického predstaviteľa," doplnil Šimoňák.



Hlavnou témou oficiálnych rokovaní bola spolupráca v oblasti jadrovej energetiky. Podľa rezortu hospodárstva Slovensko prišlo do Astany s ponukou projektov zameraných na výmenu skúsenosti pri výstavbe a prevádzke jadrových elektrární i budovanie technickej infraštruktúry pre jadrový priemysel. Niektoré slovenské firmy predstavili aj konkrétne návrhy spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti a dekontaminácie. "Skúsenosti slovenských firiem v oblasti dekontaminácie a vyraďovania jadrových zariadení sú jedinečným prínosom, ktorý môže mať komerčný potenciál aj na kazašskom trhu," doplnil Šimoňák.



Rezort hospodárstva priblížil, že v Kazachstane pôsobí 31 slovenských spoločností, z ktorých mnohé sa zameriavajú na energetiku, infraštruktúru a technológie. Vzájomný obchod medzi SR a Kazachstanom za posledných sedem rokov rástol, v roku 2023 bol obrat viac ako 175 miliónov eur s medziročným rastom 6,1 %. Slovensko do Kazachstanu vyváža najmä osobné autá (40 %), kotly na ústredné kúrenie (8,4 %) či traktory (4,2 %).



Slovensko a Kazachstan v závere stretnutia podpísali Protokol o spolupráci, ktorý definuje nové kroky a ciele pre ďalšiu hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi krajinami. Ďalšie zasadnutie by sa malo konať v roku 2026 na Slovensku, informovalo MH SR.