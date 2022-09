MH: SR by do 2030 mala vyrábať ročne 45.000 ton bezemisného vodíka

Bratislava 9. septembra (TASR) – Do roku 2030 by sa mala ročná výroba vodíka z nízkouhlíkových technológií na Slovensku zvýšiť na 45.000 ton. Z toho 20.000 ton sa má vyrobiť v elektrolyzéroch napájaných elektrinou z obnoviteľných alebo jadrových zdrojov a 20.000 má pochádzať z odpadu a biomasy. Náklady na realizáciu týchto cieľov by mali dosiahnuť 955 miliónov eur. Vyplýva to z Akčného plánu opatrení pre úspešnú realizáciu Národnej vodíkovej stratégie, ktorý ministerstvo hospodárstva (MH) po niekoľkomesačných odkladoch predložilo do medzirezortného pripomienkového konania.



"Vytvorenie vodíkového ekosystému zásadným spôsobom prispeje k naplneniu klimatických cieľov a k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality SR do roku 2050," pripomenulo MH v predkladacej správe k materiálu. Akčný plán predpokladá, že 30.000 ton zeleného a modrého vodíka (vyrobeného z obnoviteľných zdrojov a z jadrovej energie) má spotrebovať priemysel, 5000 ton bude určených na energetiku a 10.000 ton pre sektor dopravy.



Do roku 2030 by malo na Slovensku jazdiť aj 4000 osobných automobilov na vodík, 260 autobusov, 600 ľahkých úžitkových vozidiel, rovnaký počet ťažkých úžitkových vozidiel, komunálnych vozidiel a pracovných strojov a tiež 12 vlakových súprav s vodíkovým pohonom. Zvyšovať sa postupne bude aj počet čerpacích staníc na vodík. Zo súčasných dvoch by ich malo do roku 2025 pribudnúť ďalších šesť a do roku 2030 by malo byť k dispozícii 25 takýchto zariadení, z toho minimálne dve na podchladený kvapalný vodík.



Rezort hospodárstva vyčíslil aj náklady spojené s rozvojom vodíkových technológií. "Návrh je členený podľa rokov od 2023 do 2030, keď sa končí čerpanie finančných prostriedkov z aktuálneho programového obdobia Európskej únie. V rámci plnenia opatrení sa vykoná každý rok aktualizácia akčného plánu," uviedlo MH. Výber finančných nástrojov a spôsobu podpory financovania realizácie jednotlivých opatrení akčného plánu má byť uskutočnený v rámci budúcich dotačných výziev a finančných nástrojov pre rozvoj vodíkového ekosystému v SR z prostriedkov Európskej únie.



Najväčší balík financií, a to 385 miliónov eur, si podľa akčného plánu vyžiada podpora využívania vodíka. Realizovať sa majú pilotné projekty spotreby vodíka v oblastiach priemyslu, dopravy a energetiky. Nahradiť sa má časť existujúcej priemyselnej spotreby sivého vodíka vyrobeného zo zemného plynu zeleným alebo modrým vodíkom. Ďalšou úlohou je zriadiť pilotné flotily elektromobilov s palivovými článkami a k nim príslušnú infraštruktúru verejných vodíkových čerpacích staníc, ale aj prispôsobenie časti plynovej distribučnej infraštruktúry pre zásobovania koncových odberateľov plynom s prímesou vodíka do päť percent objemu.



Ďalších 340 miliónov eur bude podľa materiálu potrebných na podporu výroby vodíka, 140 miliónov eur na úlohy výskumu a vývoja a 70 miliónov eur na náklady súvisiace s prepravou, distribúciou a skladovaním vodíka.



Národnú vodíkovú stratégiu schválila vláda vlani v lete a prvý návrh akčného plánu predstavil rezort v apríli tohto roku. Do MPK sa však dostal až tesne pred zmenou vedenia MH po demisii ministra Richarda Sulíka (SaS).