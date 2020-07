MH SR chystá druhé kolo podpory na výstavbu elektronabíjačiek

Bratislava 31. júla (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR spustí od 2. septembra druhé kolo výzvy na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Na tieto dotácie je vyčlenených 650.000 eur a o podporu môžu okrem samosprávy tentoraz žiadať aj podnikatelia. Obce, vyššie územné celky a nimi zriadené organizácie môžu získať dotáciu vo výške 95 % sumy potrebnej na projekt, päť percent musia byť ich vlastné zdroje. Podnikatelia môžu získať dotáciu vo výške 50 %, informovalo v piatok MH.



"Rozširujeme okruh žiadateľov aj projekty, na ktoré bude možné získať podporu. Tiež sme zvýšili maximálnu výšku dotácie. Naším cieľom je prispieť k razantnejšiemu budovaniu infraštruktúry, bez ktorej rozvoj elektromobility nie je možný," zdôraznil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Podľa šéfa rezortu musí Slovensko sledovať a podporovať trendy v tomto odvetví, a to tak v oblasti elektromobility, ako aj v prípade vodíkovej mobility, ktorej podporu rezort tiež plánuje.



Výzva s presnými podmienkami podpory je zverejnená na webovej stránke MH SR a bude aj na webovej stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorá celú výzvu administruje. Prihlásiť sa do nej bude možné od 2. septembra do 30. novembra. "Minimálna výška dotácie je stanovená na 2500 eur. V závislosti od projektu môže samospráva získať maximálnu dotáciu 18.000 eur a podnikatelia 9000 eur," spresnil štátny tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek.



Pre situáciu spôsobenú novým koronavírusom bola v apríli druhá výzva na podporu budovania nabíjacích staníc zrušená. Historicky prvú výzvu vyhlásil rezort hospodárstva v júli minulého roka. Výzva bola určená len pre samosprávy, ktoré si prerozdelili 350.000 eur. Podporu najviac využili obce a mestá v Prešovskom, Nitrianskom a Košickom kraji. V súčasnosti je na Slovensku vyše 120 rýchlonabíjačiek typu DC a približne 180 štandardných staníc typu AC. Na Slovensku je aktuálne zaregistrovaných takmer 1590 čistých elektromobilov, plug-in hybridných osobných automobilov je podľa rezortu registrovaných viac ako 1000.