MH SR chystá rekonštrukciu za viac ako 18 miliónov eur

Bratislava 29. februára (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR plánuje rekonštrukciu svojho bývalého sídla na Mierovej ulici v Bratislave za 18,4 milióna eur. Súčasťou modernizácie bude okrem výmeny plášťa budov aj obnova a výmena vnútorných rozvodov sietí, obnova strojovní, zabezpečenie zdroja tepla a chladu či doplnenie výťahovej technológie. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku verejného obstarávania.



Záujemcovia o zákazku môžu svoje ponuky na ministerstvo doručiť do 6. apríla, nakedy je naplánované aj otváranie obálok. Jediným kritériom na vyhodnotení ponúk bude cena.



Plán na rekonštrukciu rezort avizoval už v roku 2017, keď sa sídlo ministerstva presťahovalo do budovy štátneho Slovenského plynárenského priemyslu. Budova ministerstva na Mierovej ulici má 45 rokov a podľa rezortu sa do nej investovalo len pri opravách havarijných stavov. Celkovo je v zlom stave vrátane nevyhovujúcej elektroinštalácie a obsahuje ešte stále azbestové časti. "Prevádzka budovy je drahá a nehospodárna, nespĺňa tepelnoizolačné nároky," zdôvodnil rezort zmenu sídla pri sťahovaní.