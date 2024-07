Rezort: Cieľ je zachovať zdravotnícke zariadenie v Poliklinike Tehelná

Bratislava 31. júla (TASR) - V budove Polikliniky Tehelná v bratislavskom Novom Meste by malo byť zachované zdravotnícke zariadenie. Taký je cieľ Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktoré hľadá riešenie. Pre TASR to uviedol tlačový odbor rezortu hospodárstva.



"Ministerstvo analyzuje možnosti riešenia situácie s Poliklinikou Tehelná. Naším cieľom je, aby v tejto budove aj naďalej fungovalo zdravotnícke zariadenie," skonštatoval tlačový odbor ministerstva.



Oboznamovanie s aktuálnym stavom jednotlivých projektov vrátane projektu Polikliniky Tehelná potvrdila nedávno aj spoločnosť MH Manažment, ktorá spadá pod ministerstvo. To ako jediný akcionár spoločnosti na jar menovalo jej nové predstavenstvo. "Je predčasné urobiť nejaké strategické rozhodnutie," povedala vtedy pre TASR manažérka marketingu a komunikácie spoločnosti Andrea Devánová.



Záujem o osud polikliniky vzrástol najmä v minulom volebnom období, keď sa vtedajšie vedenie ministerstva hospodárstva rozhodlo budovu polikliniky s príslušenstvom a pozemkami predať. Rezort to odôvodňoval tým, že z dlhodobého hľadiska nie je schopný budovu prevádzkovať, najmä však zabezpečiť financovanie nevyhnutných investícií. K téme sa vtedy vyjadrovalo viacero komunálnych politikov. Záujem vstúpiť majetkovo do polikliniky prejavilo hlavné mesto i mestská časť.



Starosta Nového Mesta Matúš Čupka podotkol, že po jeho nástupe do funkcie sa uskutočnilo viacero stretnutí s vedením MH Manažmentu, poloaktívne pokračovali diskusie až do parlamentných volieb vlani na jeseň. Po nich podľa neho situácia trocha "utíchla", približne v prvom kvartáli 2024 však opäť zaevidovali záujem vlády hľadať spôsob využitia budovy tak, aby sa v nej naďalej poskytovali zdravotnícke služby.



"Pre mestskú časť je to pozitívna správa, lebo je aj v našom záujme, aby poliklinika fungovala ďalej," povedal pre TASR Čupka. Pokiaľ však neuvidia konkrétne zámery, ako by to mohlo fungovať a pokiaľ nebudú vedieť, čo sa od mestskej časti nielen v rovine stavebnej legislatívy očakáva, nie je podľa neho sa k čomu vyjadrovať.



Samospráva zároveň pokračuje v obstarávaní nového územného plánu zóny (ÚPZ) Tehelná. Predbežný návrh by podľa starostu mohol byť pripravený počas leta. Za ideálnych podmienok by mohla návrh verejnosť pripomienkovať na jeseň. Schváliť ho musí Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR ako nadradený orgán a následne o ňom môže hlasovať miestne zastupiteľstvo.



Súťaž na predaj polikliniky bola vyhlásená začiatkom júla 2022. Východisková kúpna cena bola znaleckým posudkom stanovená na 14,7 milióna eur s DPH. Súťaž zrušili koncom roka 2022. Dôvodom bol nízky záujem, ale aj vstup do rokovaní na úrovni samosprávy. Viackrát padli deklarácie, že príchodom nového vlastníka sa nezmení ani jedna nájomná zmluva a nezruší sa ani jedna ambulancia. Budova musí byť využívaná len na účely, na ktoré bola skolaudovaná.