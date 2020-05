MH SR hľadá riešenie,ktoré ochráni cestovné kancelárie aj ich klientov

Bratislava 2. mája (TASR) – Ministerstvo hospodárstva (MH) SR naďalej rokuje so zástupcami cestovných kancelárií. Snaží sa nájsť najefektívnejšie riešenie pre cestovky aj pre ich klientov, ktoré pomôže prekonať súčasnú situáciu a dosahy pandémie. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie rezortu hospodárstva.



"Na jednej strane je potrebné chrániť cestovné kancelárie a ich platobnú schopnosť, aby nezačali masívne krachovať. Na strane druhej chceme ochrániť spotrebiteľov, teda klientov cestovných kancelárií, aby neprišli o svoje peniaze," skonštatoval rezort hospodárstva.



Na opatreniach na záchranu cestovných kancelárií spolupracuje Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR s ministerstvom hospodárstva. Keďže ide o ekonomické opatrenie, podľa rezortu dopravy bude konečný návrh plne v kompetencii MH SR.



Spotrebiteľské Centrum upozornilo, že prezentované opatrenie v podobe poskytovania poukážok cestovnými kanceláriami za zrušené zájazdy vníma ako nevýhodné a v neprospech spotrebiteľov. "Cestovné kancelárie získajú od spotrebiteľov fakticky bezúročné pôžičky, pričom spotrebitelia prídu nielen o svoje spotrebiteľské práva, ale i o cenu peňazí, ktoré majú podľa návrhu cestovných kancelárií vymeniť za poukážky," podotklo centrum.



Ak cestovné kancelárie požadujú zákonnú možnosť poskytnúť svojim klientom poukážky za odložené zájazdy, podľa centra by mali týmto spotrebiteľom poskytnúť taktiež pridanú hodnotu za získané peniaze. Riaditeľ Spotrebiteľského Centra Miroslav Antoňak podotkol, že ak má ísť o dohodu medzi spotrebiteľom a cestovnou kanceláriou, mala by byť obojstranne výhodná a férová.



MDV už skôr informovalo, že pripravuje návrh na odloženie čerpania služby formou takzvaného vouchera na budúce služby. Návrh má mať formu dočasnej novely zákona. Malo by teda ísť o rozšírenie súčasných možností z dôvodu aktuálnej situácie, ktorá spôsobuje komplikácie aj v cestovnom ruchu.