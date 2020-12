Lietadlo dovezie po Novom roku do SR 2,6 mil. ks antigénových testov

Bratislava 30. decembra (TASR) - Lietadlo dovezie do SR začiatkom januára 2,6 milióna kusov diagnostických antigénových testov. Potvrdila to pre TASR v súvislosti so zverejnenou kúpnou zmluvou hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) SR Katarína Matejková.



"Antigénové testy budú na Slovensko dovezené v avizovanom termíne 7. januára v počte 2,6 milióna kusov, čo je zároveň maximálna kapacita lietadla. Súčasťou zmluvy na ich dodávku, ktorú rezort uzavrel, je opcia. Jej využitie automaticky zabezpečí dodanie ďalších 2,6 milióna antigénových testov," spresnila.



Rezort hospodárstva má podľa Matejkovej vytvorený priestor na dodávku množstva ďalších testov tak, aby v žiadnom prípade nechýbali. "Ministerstvo hospodárstva je pripravené túto opciu využiť, kapacitu prepravy testov v rámci jedného lietadla však nedokáže žiadnym spôsobom ovplyvniť," dodala hovorkyňa MH SR.



Podľa zverejnenej kúpnej zmluvy je predávajúcim Eurolab Lambda Trnava. Zmluvná jednotková cena testu je 4,95 eura s daňou z pridanej hodnoty (DPH). Celková cena 2,6 milióna testov dosiahne podľa zmluvy medzi MH SR a dodávateľom sumu 12,87 milióna eur vrátane DPH.



Rezort hospodárstva dostal úlohu obstarať v štyroch termínoch 16 miliónov antigénových testov podľa zadania Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR ešte 19. novembra. Namietal však nesúlad požiadaviek premiéra Igora Matoviča (OĽANO) so špecifikáciou ministerstva zdravotníctva. Správne zadanie dostalo MH SR podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) až 7. decembra.