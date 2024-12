Padlo trestné oznámenie pre poškodzovanie finančných záujmov EÚ

Bratislava 4. decembra (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR podalo na jednu fyzickú a jednu právnickú osobu trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania finančných záujmov EÚ. Uviedol to pre TASR tlačový odbor MH SR v reakcii na informáciu, že Európska prokuratúra (EPPO) v Bratislave podala v novembri na Špecializovaný trestný súd na predmetné osoby obžalobu.



"V predmetnej veci podalo Ministerstvo hospodárstva SR trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu poškodzovania finančných záujmov EÚ. Trestné oznámenie bolo podané na základe skutočností zistených pri kontrole oprávnenosti projektu. MH SR pri poskytovaní prostriedkov z eurofondov vykonáva aktívne opatrenia na zabezpečenie ochrany finančných záujmov EÚ a SR v súlade s politikou boja proti podvodom. Rezort hospodárstva v danej veci zároveň vystupuje ako poškodený subjekt," spresnil riaditeľ tlačového odboru MH SR Peter Podstupka.



Európsky delegovaný prokurátor Martin Pacalaj z úradu EPPO 22. novembra informoval, že EPPO v Bratislave podala na Špecializovaný trestný súd obžalobu na jednu fyzickú osobu a jednu spoločnosť v rámci trestného konania vedeného pre zločin poškodzovania finančných záujmov EÚ a falšovania dokumentov súvisiaceho so získaním dotácií na výrobu piva.



Pacalaj spresnil, že obvinená fyzická osoba, ktorá bola konateľom obvinenej spoločnosti, požiadala v apríli 2021 o nenávratný finančný príspevok vo výške 192.338 eur, ktorý bol v plnej výške financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na výrobu piva.



Zo záverov vyšetrovania podľa jeho informácií vyplynulo, že obvinený na MH SR v rámci procesu schvaľovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložil 26. augusta 2021 sfalšované vyjadrenie. To v rozpore so skutočnosťou potvrdzovalo, že linka na výrobu piva nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA), čo je proces, ktorý by mohol výrazne oddialiť schválenie alebo viesť k zamietnutiu.