MH SR poskytlo Hornonitrianskym baniam Prievidza pomoc 14,7 milióna

Prievidza 29. mája (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR poskytlo Hornonitrianskym baniam Prievidza (HBP) v súvislosti s ukončením ťažby uhlia a útlmom banskej činnosti štátnu pomoc vo výške 14,7 milióna eur. Banská spoločnosť využila tieto prostriedky na eliminovanie mimoriadnych výdavkov na likvidáciu bývalých ťažobných kapacít v období od januára 2022 do konca marca tohto roka. TASR o tom v stredu informovala tlačová hovorkyňa firmy Adriana Siváková.



"Spoločnosť prostredníctvom štátnej pomoci hradila mimoriadne náklady na uzatváranie podzemia - výrobných uhoľných prevádzok 6., 7. a 11. ťažobného poľa v dobývacom priestore Nováky. Výdavky na podpovrchové bezpečnostné práce predstavovali sumu 6,3 milióna eur," konkretizovala Siváková.



Uzatváranie sa podľa nej týkalo aj povrchových objektov centrálnych závodov baňa Handlová a baňa Nováky II v katastrálnych územiach Handlovej a Sebedražia. Asanačné práce v objeme 1,3 milióna eur spoločnosť zabezpečovala vo vlastnej réžii, dodávateľským spôsobom. "V areáli najstaršej uhoľnej prevádzky - v bani Handlová bolo asanovaných 22 stavebných objektov, medzi ktorými boli sklady, dielne, budovy, trafostanica, pásové mosty, zásobník hlušiny a komín s výškou 115 metrov," doplnila Siváková.



Prirodzeným zavŕšením procesu dobývania je komplexná revitalizácia územia dotknutého banskou činnosťou. "Výdavky na rekultivačné práce na povrchu boli financované zo štátnej pomoci v objeme 200.000 eur. Zahŕňali terénne úpravy na poddolovaných pozemkoch v katastrálnych územiach Koša, Sebedražia a Cigľa," ozrejmila ďalej tlačová hovorkyňa.



Bývalým zamestnancom HBP, ktorí prišli o zamestnanie z dôvodu racionalizačných opatrení súvisiacich so zatvorením a likvidáciou uhoľných výrobných jednotiek, bolo podľa nej poskytnutých 6,9 milióna eur na zákonné sociálne náklady a s tým súvisiace odvody do sociálnej a zdravotnej poisťovne za obdobie marec 2023 až február 2024.



"Poskytnutá štátna pomoc 14,7 milióna eur bola vyčerpaná v plnej výške v súlade s určeným účelom použitia a výdavky boli auditované nezávislým audítorom," zhrnula Siváková.