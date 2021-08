Rezort hospodárstva rieši zmiernenie rastu cien energií

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 17. augusta (TASR) - Rezort hospodárstva vníma aktuálnu situáciu na svetových burzách a s ňou súvisiaci prudký nárast trhových cien elektriny a plynu. Uviedol to pre TASR tlačový odbor Ministerstva hospodárstva (MH) SR v reakcii na vyjadrenia opozičnej strany Smer-SD." spresnilo ministerstvo hospodárstva.Poznamenalo, že doteraz prijaté opatrenia z dielne MH SR, ako napríklad nižšie zaťaženie koncových cien elektriny obmedzením štedrých dotácií pre fotovoltiku, vytvorili priestor na budúcoročnú úsporu vo výške 60 až 80 miliónov eur." priblížilo MH SR.Rezort hospodárstva tiež očakáva, že časť objemov plynu z Nord Stream 2 bude cez Nemecko a Českú republiku prúdiť na Slovensko a zo SR ďalej do Rakúska a Talianska. Aj za týmto účelom bol projekt navrhnutý, čo potvrdzujú dlhodobé rezervácie kapacít urobené pre prípad spustenia plynovodu Nord Stream 2. V Nemecku, Česku a na Slovensku bola vybudovaná aj nová infraštruktúra.Predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico v utorok na brífingu uviedol, že vláda by mala predložiť plán, čo urobí s rastúcimi cenami energií pre budúci rok. "" priblížil Fico.Predseda Smeru-SD tiež upozornil, že Slovensko môže prísť pre projekt Nord Stream 2 o významné príjmy za tranzit plynu z Ruska cez Ukrajinu do západnej Európy. "" dodal Fico.