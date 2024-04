Spoločnosť Winkelmann kupuje od štátu pozemky v priemyselnom parku

Bratislava 25. apríla (TASR) - Štátna spoločnosť MH Invest v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva (MH) SR podpísala kúpnu zmluvu so spoločnosťou Winkelmann Building + Industry Slovakia. MH Invest predáva časť pozemku priemyselného parku v Rimavskej Sobote za 3.542.537 eur bez DPH, ktorú určil znalecký posudok a na ktorom Winkelmann Group postaví závod na výrobu zásobníkov teplej vody. Informovala o tom Mária Pavlusík, hovorkyňa MH SR. Spoločnosti MH Invest sa podľa nej podarilo odovzdať pozemky 28. marca.



"Som veľmi rada, že sa nám spolu s kolegami zo spoločnosti MH Invest podarilo dobehnúť omeškanie, v ktorom som toto územie našla pri nastúpení do funkcie. Spoločnosť Winkelmann môže začať s výstavbou nového závodu a čím skôr priniesť do regiónu s vysokou nezamestnanosťou 450 nových pracovných miest," uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD).



"Do Rimavskej Soboty prinášame istotu práce pre množstvo ľudí, a to v podobe nielen priamych, ale aj nepriamych pracovných miest, ktoré sem postupne prinesie okrem hlavného investora spoločnosti Winkelmann aj celý subdodávateľský reťazec. Od nástupu do funkcie som sa niekoľkokrát stretla zo zástupcami firmy Winkelmann a spolu s primátorom som kontrolovala aj výstavbu strategického parku v Rimavskej Sobote. Som rada, že projekt úspešne pokračuje a firma bude môcť čoskoro začať s výstavbou závodu," podčiarkla ministerka.



Na prípravu celého územia priemyselného parku v Rimavskej Sobote je podľa MH SR alokovaná suma vo výške takmer 29 miliónov eur, pričom táto suma zahŕňa náklady na výkup pozemkov, náklady na hrubé terénne úpravy a náklady na prípravu a vybudovanie infraštruktúry (voda, plyn, elektrina, kanalizácia).



S výrobou zásobníkov teplej vody pre tepelné čerpadlá v novom závode v rámci divízie Building + Industry plánuje podľa rezortu hospodárstva spoločnosť Winkelmann začať v roku 2025. Z pohľadu regiónu Rimavskej Soboty ide o dominantnú investíciu, ktorá prinesie minimálne 450 priamych pracovných miest, pričom na základe vývoja trhu možno očakávať ďalšie rozširovanie pracovných miest.



Winkelmann Group patrí k popredným spoločnostiam pôsobiacim v oblasti kovov a tvarovania plechov na rôzne priemyselné využitia. Spoločnosť vznikla v roku 1898 ako rodinný podnik a výrobné závody má v Nemecku, Poľsku, Turecku, Číne, USA, Mexiku a čoskoro aj na Slovensku. Skupina zamestnáva spolu približne 4000 pracovníkov.