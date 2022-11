MH SR: Spotrebitelia by mali byť obozretní aj počas výpredajov

Bratislava 25. novembra (TASR) - Spotrebitelia by mali byť obozretní aj počas výpredajov známych pod názvom Black Friday, ako aj počas Cyber Monday, ktorý nasleduje krátko po nich a je zameraný na online nákupy. Upozornila na to Mária Pavlusík, hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) SR, pod ktoré patrí Európske spotrebiteľské centrum v SR.



Ľudia by si podľa nej mali overiť, či nakupujú v bezpečnom e-shope. "Vyhľadajte si recenzie od iných zákazníkov. Môžete využiť bezplatné internetové služby na vyhľadávanie podvodných stránok. Adresu obchodníka si overíte pomocou online mapových služieb. Keď na stránke e-shopu nenájdete identifikačné údaje obchodníka, prípadne je uvedená iba kontaktná e-mailová adresa s koncovkou bezplatnej e-mailovej služby (napríklad gmail.com), buďte pozorní a kúpu si dobre rozmyslite. Ak obchodník skrýva svoju identitu, niečo zrejme nie je v poriadku," podčiarkla.



Pred kúpou je podľa Pavlusík vhodné porovnať ceny vybraného výrobku vo viacerých e-shopoch. Modernizačná smernica EÚ Omnibus už podľa nej "klepla po prstoch" obchodníkom, ktorí pred výpredajom umelo zvyšovali ceny, aby vytvorili ilúziu zníženia ceny počas výpredaja.



Podčiarkla, že podľa smernice Omnibus musí e-shop pod hrozbou sankcie počas výpredajových akcií uvádzať pri tovare okrem zľavnenej ceny aj pôvodnú cenu bez zľavy. Tou musí byť najnižšia cena, za ktorú obchodník daný tovar predával za posledných 30 dní. "Pred nákupom odporúčame využiť internetové porovnávacie služby. Vždy sa pozerajte skôr na konečnú cenu vrátane nákladov na doručenie než na výšku zľavy," informovala.



Podľa Pavlusík je potrebné odolať nátlaku a nepodľahnúť ilúzii, že ide o neopakovateľnú ponuku. "Na tento tovar sa práve pozerá ďalších 30 ľudí" alebo "ostáva už len 1 kus" sú takzvané "dark patterns"/temné vzorce na internete, ktoré využívajú mnohé webové stránky, mobilné aplikácie, sociálne siete, a dokonca aj vyhľadávače, aby na zákazníka vyvíjali nátlak.



Dodala, že niektoré obchody sa dokonca snažia ovplyvniť nákupné správanie pomocou odpočítavania alebo zahanbujúcich tlačidiel typu "nie, ja som hlúpy a nechcem využiť 20-percentnú zľavu". Reklamné kampane sa opakujú pravidelne, takže sa netreba nechať zmiasť marketingovou stratégiou či pocitom naliehavosti.