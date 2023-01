MH SR spresnilo, ktoré zahraničné investície sa budú preverovať

Bratislava 6. januára (TASR) – Kritickými zahraničnými investíciami budú najmä zmeny majiteľov alebo zvýšenie majetkových podielov zahraničných investorov vo firmách, zaoberajúcich sa výrobou zbraní, výrobou, výskumom, vývojom alebo údržbou vojenských technológií, vojenského materiálu, ale aj vo firmách z oblasti kritickej infraštruktúry, biotechnológií či médií. Vyplýva to z nariadenia vlády, ktoré Ministerstvo hospodárstva (MH) SR zverejnilo v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



"Ide o zahraničné investície, v súvislosti s ktorými možno vo všeobecnosti predpokladať zvýšené riziko negatívneho vplyvu na bezpečnosť alebo verejný poriadok, ako aj závažnejšie dôsledky v prípade narušenia bezpečnosti alebo verejného poriadku," priblížil rezort hospodárstva v dôvodovej správe k materiálu. Zákon o preverovaní zahraničných investícií zakazuje uskutočnenie kritických zahraničných investícií bez ich predchádzajúceho preverenia, no ich vymedzenie ponecháva na nariadenie vlády.



Zákon, ktorý schválila Národná rada (NR) SR koncom novembra minulého roka, umožňuje MH po súhlase vlády zakázať rizikové zahraničné investície s podielom zahraničného investora na základnom imaní podniku alebo na hlasovacích právach vo výške viac ako 25 %. U kritických investícií, ktoré by mohli ovplyvniť základné funkcie štátu, bezpečnosť alebo verejný poriadok, bude štát preverovať zahraničné investície už od hranice desiatich percent podielu na majetku firmy alebo na hlasovacích právach.