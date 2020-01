MH SR: Vláda ani štát nemôžu za to, že v BBSK nejazdia autobusy

Bratislava 25. januára (TASR) - Za to, že nejazdia autobusy v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), nemôže vláda ani štát, ale vedenie samosprávneho kraja. TASR o tom informovala Jana Krištofová z odboru komunikácie Ministerstva hospodárstva (MH) SR.



"Ministerstvo hospodárstva vyzýva predstaviteľov vedenia BBSK, aby neschovávali svoju manažérsku neschopnosť riešiť situáciu s prímestskou dopravou za nezmyselné obviňovanie štátu," povedala Krištofová.



Predseda BBSK Ján Lunter vyzval zástupcov štátneho MH Manažmentu, ktorý v SAD Zvolen vlastní 40-percentný podiel, aby sa okamžite začali zaujímať o tento problém. Rezort uviedol, že Lunter vie, že štát na základe jeho vlastníckeho podielu v SAD Zvolen nemá žiadnu šancu zasiahnuť. Spor sa podľa ministerstva rieši desaťročia a spoločnosť MH Manažment opakovane vyzývala obe strany, aby sa dohodli.



"Vedenie samosprávneho kraja muselo presne vedieť, kam situácia smeruje, a absolútne nezodpovedne sa na to vôbec nepripravilo," tvrdí rezort. Dodáva, že aktuálny stav je pritom priamym dôsledkom toho, že kraj vyhral súdny spor o neplatnosť zmluvy, ktorý sám vyvolal.



Kandidáti za SaS vyzvali ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD), aby v tejto veci konal a obrátil sa na vedenie MH Manažmentu.



Autobusy prímestskej dopravy, ktoré si od SAD Zvolen objednáva BBSK, nejazdia od soboty rána. SAD Zvolen ich prestala zabezpečovať po tom, ako samosprávny kraj podal na súde námietku proti tzv. Kotlebovým dodatkom, ktorými kraj predĺžil dopravcovi pôvodnú zmluvu o päť rokov, pričom súd v decembri určil, že bola uzatvorená v rozpore so zákonom. V hre sú však aj zálohové platby za prepravu, o ktorých kraj tvrdí, že nezodpovedajú reálnym nákladom.



Banskobystrický samosprávny kraj reagoval, že jeho snahou od začiatku bolo konštruktívne riešenie situácie, ktoré by bolo v súlade so zákonom a v prospech občanov. "Mrzí nás, ak výzvu na spoluprácu a zaujatie jasného stanoviska k nezákonným postupom vnímajú zástupcovia MH Manažmentu alebo vlády ako obviňovanie. Toto totiž nie je o hľadaní vinníka, ale o hľadaní riešení. Na tom sa však zrejme menovaní podieľať nechcú. Nie je pravda, že by MH Manažment BBSK opakovane vyzýval na čokoľvek," komentovala vedúca oddelenia komunikácie BBSK Lenka Štepáneková.



Tvrdí, naopak, že BBSK pozval zástupcov spoločnosti, aby sa zúčastnili na piatkových (24. 1.) rokovaniach so SAD Zvolen. "Tí to však po konzultácii s dopravcom odmietli. Je nám ľúto, že vláda, premiér a štátny podnik sa radšej ako k rokovaniam a konštruktívnym riešeniam uchyľujú k odkazom cez médiá," uzavrela.