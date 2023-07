MH: Pre Winkelmann by mali schváliť osvedčenie o významnej investícii

Bratislava 3. júla (TASR) - Vládny kabinet by mal na svojom štvrtkovom (6. 7.) zasadaní schváliť návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt "Winkelmann Building + Industry výrobný závod pre zásobníky vody v Rimavskej Sobote". Vyplýva to zo zverejneného materiálu z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR.



"Návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii sa predkladá aj vzhľadom na záväzok Slovenskej republiky vydať osvedčenie o významnej investícii do 60 dní od podania žiadosti, ktorá spĺňa zákonné náležitosti. Záväzok vyplýva z investičnej zmluvy uzatvorenej 24. mája 2023 medzi Reflex SK, s. r. o. (komplementár žiadateľa), Slovenskou republikou a MH Invest, s. r. o. V súčasnosti sa k predmetnej investičnej zmluve pripravuje dodatok, ktorým sa prevedú zmluvné práva a povinností z Reflex SK, s. r. o., na žiadateľa," priblížilo MH SR.



Investičný projekt sa podľa rezortu hospodárstva bude realizovať na strategickom území Priemyselného parku Rimavská Sobota, investičné náklady vynaložené na realizáciu investičného projektu dosiahnu minimálne hodnotu 110.117.898 eur. V priamej súvislosti s realizáciou investičného projektu žiadateľ chce vytvoriť 452 nových pracovných miest.



MH SR vo vládnom materiáli dodalo, že cieľom investičného projektu je zriadenie novej prevádzkarne priemyselnej výroby zameranej na výrobu zásobníkov vody pre technologické systémy vykurovania a zásobovania teplou vodou.