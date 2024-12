Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo tri výzvy pre podnikateľov

Bratislava 18. decembra (TASR) - Podnikatelia majú možnosť získať nenávratný finančný príspevok na podporu projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR vyhlásilo v decembri tri výzvy v rámci Programu Slovensko v celkovej sume vyše 77,3 milióna eur. Informoval o tom v stredu tlačový odbor rezortu.



"Zámerom je motivovať podniky k väčším investíciám do inovačných aktivít a posilniť zapojenie podnikateľského sektora do výskumu a vývoja. Zároveň sa vytvára priestor na spoluprácu medzi podnikmi a výskumnými organizáciami, ako aj na partnerstvá medzi samotnými podnikmi, čo prispeje k zvýšenej miere napĺňania cieľov ich finančnej podpory," uviedol rezort.



V rámci prvej výzvy s alokáciou vyše 17,3 milióna eur môžu podniky získať príspevok do výšky 800.000 eur. Uchádzať sa oň môžu projekty realizované mikro-, malými a strednými podnikmi v okresoch Trenčianskeho, Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja.



Do druhej a tretej výzvy sa okrem spomínaných podnikov môžu zapojiť aj veľké podniky. "Podporené výskumno-vývojové projekty musia byť v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR 2021 - 2027 a na rozdiel od prvej výzvy sa môžu realizovať na celom území Slovenska," dodal rezort.



Na druhú výzvu sú vyčlenené prostriedky vo výške 24 miliónov eur. Podniky môžu na projekt v trvaní najviac dva roky predložiť žiadosť o príspevok do 800.000 eur. V rámci tretej výzvy s alokáciou 36 miliónov eur môžu podniky žiadať o príspevok od 800.000 eur do maximálne dvoch miliónov eur na projekt v trvaní najviac tri roky.